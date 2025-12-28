TEMPORAL
Varios desalojos y rescates sin daños en Málaga en una noche con más de 300 incidencias

El temporal de lluvia que afecta a Andalucía, principalmente a Málaga, ha dejado por el momento 304 incidencias en esta provincia, donde se han producido algunos desalojos y rescates en los municipios de Alhaurín de la Torre y Cártama por inundaciones.

