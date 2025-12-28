Varios desalojos y rescates sin daños en Málaga en una noche con más de 300 incidencias
El temporal de lluvia que afecta a Andalucía, principalmente a Málaga, ha dejado por el momento 304 incidencias en esta provincia, donde se han producido algunos desalojos y rescates en los municipios de Alhaurín de la Torre y Cártama por inundaciones.
Te puede interesar
Frío y ambiente soleado para despedir el año e iniciar 2026
El martes será el día más gris de la semana. En cuanto a las temperaturas, serán heladoras en Nochevieja y Año Nuevo, y durante el día, apenas superarán los 10 grados.
El frío no da tregua en Euskal Herria
El ambiente invernal continúa en Euskal Herria, con temperaturas bajas durante las primeras horas del día. En Vitoria-Gasteiz ha habido 2 grados, mientras que en Pamplona los termómetros han rondado los 3 grados, con mucha lluvia.
Aviso amarillo por nieve en el interior de Euskadi
Se esperan acumulaciones débiles y cota de nieve inicial entre 600 y 800 metros, con temperaturas bajas tras la fría noche de Navidad.
Jornada gélida de Navidad
Ambiente invernal en Euskal Herria, especialmente en el interior, donde ha habido heladas y temperaturas muy bajas. La nubosidad irá a menos a lo largo del día, aunque el tiempo seguirá inestable en las próximas jornadas, con lluvias débiles y un ascenso progresivo de las temperaturas.
Nochebuena y Navidad con nieve a 400 metros
El Departamento de Seguridad activará un aviso amarillo desde esta noche por precipitaciones débiles y descenso de la cota; Euskalmet prevé una rápida mejoría a partir del viernes.
Nochebuena fría y pasada por agua en Euskal Herria, antesala de una Navidad con heladas y sabor invernal
La lluvia y el descenso térmico marcarán esta Nochebuena, mientras que el día de Navidad llegará con heladas, frío intenso y opciones de nieve en cotas bajas.
Frío y tiempo variable para iniciar el invierno
La nueva estación ha comenzado con temperaturas propias de la época: las mínimas rondan los 5 ºC en la costa, y con termómetros bajo cero en el interior. Predomina el ambiente nuboso y lloverá. La cota de nieve descenderá hasta los 800-1.000 metros aunque irá subiendo conforme avance la semana.
¿Qué invierno nos espera?
Tras un otoño seco y caluroso, Xabier Casado, compañero de Eguraldia de ETB, ha predicho que el invierno comenzará frío, y que seguirá siéndolo al menos hasta final de año.
El domingo y lunes nevará por encima de los 700 metros en algunos puntos de Euskal Herria
El aviso amarillo por nieve estará vigente desde el mediodía del domingo hasta la medianoche del martes. Los espesores de nieve previstos serán de entre 0 y 5 centímetros a 1000 metros.