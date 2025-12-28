DENBORALEA

Euriteek hainbat gorabehera eragin dituzte Andaluzian, Malagan bereziki

18:00 - 20:00
EITB

Andaluzia, batez ere Malaga, astindu duen euri-denboraleak 304 gorabehera eragin ditu oraingoz probintzia horretan, eta Alhaurin de la Torre eta Cartama udalerrietan zenbait etxe jendez hustu eta hainbat pertsona erreskatatu behar izan dituzte uholdeen ondorioz.

Denboraleak Andaluzia Eguraldia

