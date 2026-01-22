EL TIEMPO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Avisos amarillos por viento y riesgo marítimo-costero, con gran impacto en la costa y rachas muy fuertes en Bizkaia

La jornada de hoy estará marcada por el fuerte temporal, con avisos activados por viento y por riesgo marítimo-costero, afecciones a la navegación y cierres preventivos en la costa de Donostia ante la llegada de un episodio de oleaje intenso. Asimismo, Navarra estará durante la jornada de hoy en aviso amarillo por viento.

GRAFCAV7361. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 03/12/2025.- Los cielos en el País Vasco se presentan este miércoles nubosos con chubascos, especialmente en el litoral, donde podrán ser tormentosos, la cota de nieve subirá desde los 1.000 hasta los 1.200 metros, las temperaturas descenderán y el viento soplará del oeste, con rachas fuertes en zonas expuestas. El estado de la mar, en el Cantábrico hasta las veinte millas, será de marejada a fuerte marejada, la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 o 3,5 metros de altura y el viento soplará del oeste, fuerza 4 a 5. EFE/Juan Herrero.
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Abisu horiak haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik, inpaktu handiarekin kostaldean eta bolada oso gogorrekin Bizkaian
author image

EITB

Última actualización

Euskalmet ha activado avisos amarillos por viento y por riesgo marítimo-costero en Euskadi. En Bizkaia, el aviso por viento afectará a las zonas expuestas entre las 21:00 y las 24:00 horas, con rachas de suroeste que podrían superar los 100 km/h, especialmente en áreas de montaña del oeste. En zonas no expuestas, las rachas podrían rondar los 80 km/h, sobre todo en el oeste del territorio.

En la costa, se prevé impacto de olas en dos franjas horarias, de 06:00 a 08:00 y de 18:00 a 20:00 horas, con una altura significativa del oleaje en torno a los 3,5 metros. Además, se ha activado un aviso por navegación en las dos primeras millas, desde las 03:00 hasta las 21:00 horas, ya que la altura de ola significativa podría superar los 4 metros.

En Donostia, el Ayuntamiento ha decretado cierres preventivos. Permanecerán cerrados el Paseo Nuevo, tanto para peatones como para vehículos, la pasarela peatonal del Paseo Salamanca, los accesos al Peine del Viento y al espigón de la Zurriola, así como el acceso al Paseo Jesus Maria de Leizaola. El consistorio donostiarra ha advertido de que las personas que accedan al medio acuático lo harán bajo su exclusiva responsabilidad mientras dure el episodio de riesgo.

Asimismo, Navarra estará durante la jornada de hoy en aviso amarillo por viento.

Este episodio llega después de una jornada marcada por rachas muy intensas. Este miércoles se registraron vientos de hasta 140 km/h en Orduña y Matxitxako, con numerosos puntos de Bizkaia superando los 120 km/h, mientras que en Gipuzkoa las rachas más fuertes se localizaron en Jaizkibel y Zarautz, por encima de los 100 km/h.

Eguraldia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X