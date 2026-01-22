Avisos amarillos por viento y riesgo marítimo-costero, con gran impacto en la costa y rachas muy fuertes en Bizkaia

Euskalmet ha activado avisos amarillos por viento y por riesgo marítimo-costero en Euskadi. En Bizkaia, el aviso por viento afectará a las zonas expuestas entre las 21:00 y las 24:00 horas, con rachas de suroeste que podrían superar los 100 km/h, especialmente en áreas de montaña del oeste. En zonas no expuestas, las rachas podrían rondar los 80 km/h, sobre todo en el oeste del territorio.

En la costa, se prevé impacto de olas en dos franjas horarias, de 06:00 a 08:00 y de 18:00 a 20:00 horas, con una altura significativa del oleaje en torno a los 3,5 metros. Además, se ha activado un aviso por navegación en las dos primeras millas, desde las 03:00 hasta las 21:00 horas, ya que la altura de ola significativa podría superar los 4 metros.

En Donostia, el Ayuntamiento ha decretado cierres preventivos. Permanecerán cerrados el Paseo Nuevo, tanto para peatones como para vehículos, la pasarela peatonal del Paseo Salamanca, los accesos al Peine del Viento y al espigón de la Zurriola, así como el acceso al Paseo Jesus Maria de Leizaola. El consistorio donostiarra ha advertido de que las personas que accedan al medio acuático lo harán bajo su exclusiva responsabilidad mientras dure el episodio de riesgo.

Asimismo, Navarra estará durante la jornada de hoy en aviso amarillo por viento.

Este episodio llega después de una jornada marcada por rachas muy intensas. Este miércoles se registraron vientos de hasta 140 km/h en Orduña y Matxitxako, con numerosos puntos de Bizkaia superando los 120 km/h, mientras que en Gipuzkoa las rachas más fuertes se localizaron en Jaizkibel y Zarautz, por encima de los 100 km/h.