EGURALDIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Abisu horia haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik: inpaktu handia kostaldean eta bolada oso gogorrak Bizkaian

Denboraleakgaurko eguna baldintzatzen ari da. Haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik abisuak aktibatu dira, nabigazioan eragina izango du eta Donostiako kostaldean prebentziozko itxierak egingo dira, olatu handiak izango direlako.

GRAFCAV7361. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 03/12/2025.- Los cielos en el País Vasco se presentan este miércoles nubosos con chubascos, especialmente en el litoral, donde podrán ser tormentosos, la cota de nieve subirá desde los 1.000 hasta los 1.200 metros, las temperaturas descenderán y el viento soplará del oeste, con rachas fuertes en zonas expuestas. El estado de la mar, en el Cantábrico hasta las veinte millas, será de marejada a fuerte marejada, la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 o 3,5 metros de altura y el viento soplará del oeste, fuerza 4 a 5. EFE/Juan Herrero.
Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskalmetek abisu horiak aktibatu ditu haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik Euskadin. Bizkaian, haizeagatik ezarritako abisua 21:00etatik 24:00etara izango da indarrean haizeguneetan, eta hego-mendebaldeko boladak 100 km/h-tik gorakoak izan daitezke, batez ere mendebaldeko mendi inguruetan.

Kostaldean, olatuek bitan joko dute batez ere, 06:00etatik 08:00etara eta 18:00etatik 20:00etara, eta olatuen altuera 3,5 metro ingurukoa izango da. Gainera, nabigazioagatiko abisua aktibatu da lehen bi milietan, 03:00etatik 21:00etara, olatuen altuera 4 metrotik gorakoa izan baitaiteke.

Donostian, Udalak prebentziozko itxierak agindu ditu. Itxita egongo dira Pasealeku Berria, oinezkoentzat zein ibilgailuentzat, Salamanca pasealekuko oinezkoentzako pasabidea, Haizearen Orrazirako eta Zurriolako kai-muturrerakosarbideak, eta Jesus Maria de Leizaola pasealekurako sarbidea. Donostiako Udalak ohartarazi duenez, ingurune urtarrera sartzen diren pertsonak bere erantzukizunpean soilik sartuko dira arriskuak irauten duen bitartean.

Asteazken honetan 140 km /h-ko haize-ufadak izan ziren Urduñan eta Matxitxakon, 120 km/h-tik gorakoak Bizkaian, eta Gipuzkoan, berriz, 100 km/h-tik gorakoak Jaizkibelen eta Zarautzen.

Eguraldia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X