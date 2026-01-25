La borrasca Ingrid deja lluvias intensas, nieve y fuertes rachas de viento en gran parte del Estado

La borrasca Ingrid ha dejado mucha lluvia, nieve y viento este domingo en numerosas partes del Estado español. De hecho, en algunos lugares han cerrado los parques como medida de prevención ante las fuertes rachas de viento registradas en las últimas horas.

Este lunes se espera una jornada muy lluviosa en Pontevedra, por lo que han activado una alarma roja por precipitaciones intensas. Además, cerrarán los centros escolares por prevención.

La nieve también ha complicado la jornada en muchos puntos, especialmente en puertos de montaña, que han sido cerrados, como por ejemplo Navacerrada, la Bonaigua y Sierra Nevada. Las autoridades también han advertido de considerable riesgo de aludes.

En este contexto, la M-601 ha quedado cortada por la gran cantidad de nieve acumulada entre La Fonda Real y el Puerto de Navacerrada, tras una intensa nevada este domingo.

Por otro lado, debido a las fuertes rachas de viento, también se han cerrado parques en algunos puntos. Y en los paseos marítimos han tomado medidas similares, debido al fuerte oleaje. De hecho, en Lanzarote, los servicios de emergencia han rescatado a tres jóvenes estadounidenses, y se busca aún a un cuarto en el agua, tras ser sorprendidos por un golpe de mar.

La borrasca Ingrid ha agitado la mar, especialmente en la mitad norte, como en Cantabria, Asturias y Galicia. Ha llovido, y mucho, pero para este lunes está previsto que aumenten las precipitaciones.