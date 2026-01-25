EGURALDIA
Ingrid ekaitzak euria, elurra eta haize-bolada indartsuak utzi ditu Estatuan

Lanzaroten, larrialdi zerbitzuek hiru gazte estatubatuar erreskatatu dituzte, eta laugarren baten bila ari dira uretan, itsasora erori ostean.

Episodio de nevadas por la borrasca Ingrid. REMITIDA / HANDOUT por JCCM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/1/2026

Elurra, Ingrid ekaitzaren ondorioz. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Ingrid ekaitzak euria, elurra eta haize-ufada indartsuak utzi du gaur, urtarrilak 25, Espainiako Estatuan.

Astelehenean, oso egun euritsua espero da Pontevedran, eta, ondorioz, alarma gorria ezarri dute han, prezipitazio handiak espero baitira. Hori dela eta, eskolak eta ikastetxe guztiak itxita egongo dira, badaezpada ere.

Elurrak leku askotan zaildu du eguna, batez ere mendateetan, Navacerrada, Bonaigua eta Sierra Nevada mendateetan, besteak beste.

Errepideen egoera ikusita, M-601 errepidea itxi dute La Fonda Real eta Navacerrada artean pilatutako elurraren ondorioz.

Bestalde, haize-bolada bortitzak direla eta, parkeak ere itxi dituzte zenbait tokitan, eta itsas pasealekuetan ere antzeko neurriak hartu dituzte, olatu handiak izaten ari direlako. 

Lanzaroten, larrialdi-zerbitzuek hiru gazte estatubatuar erreskatatu dituzte, eta laugarren baten bila ari dira uretan, itsasora erori ostean.

Ingrid ekaitzak itsasoa astindu du, batez ere Kantabrian, Asturiasen eta Galizian. Euria egin du, eta astelehenean prezipitazioak ugaritzea espero da.

