Ingrid ekaitzak euria, elurra eta haize-bolada indartsuak utzi ditu Estatuan
Lanzaroten, larrialdi zerbitzuek hiru gazte estatubatuar erreskatatu dituzte, eta laugarren baten bila ari dira uretan, itsasora erori ostean.
Ingrid ekaitzak euria, elurra eta haize-ufada indartsuak utzi du gaur, urtarrilak 25, Espainiako Estatuan.
Astelehenean, oso egun euritsua espero da Pontevedran, eta, ondorioz, alarma gorria ezarri dute han, prezipitazio handiak espero baitira. Hori dela eta, eskolak eta ikastetxe guztiak itxita egongo dira, badaezpada ere.
Elurrak leku askotan zaildu du eguna, batez ere mendateetan, Navacerrada, Bonaigua eta Sierra Nevada mendateetan, besteak beste.
Errepideen egoera ikusita, M-601 errepidea itxi dute La Fonda Real eta Navacerrada artean pilatutako elurraren ondorioz.
Bestalde, haize-bolada bortitzak direla eta, parkeak ere itxi dituzte zenbait tokitan, eta itsas pasealekuetan ere antzeko neurriak hartu dituzte, olatu handiak izaten ari direlako.
Lanzaroten, larrialdi-zerbitzuek hiru gazte estatubatuar erreskatatu dituzte, eta laugarren baten bila ari dira uretan, itsasora erori ostean.
Ingrid ekaitzak itsasoa astindu du, batez ere Kantabrian, Asturiasen eta Galizian. Euria egin du, eta astelehenean prezipitazioak ugaritzea espero da.
Zure interesekoa izan daiteke
Gogotik ari da Ingrid ekaitza euskal kostaldea astintzen: 145 km/h-ko ufadak neurtu dira Matxitxakon (Bermeo)
Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneak alertan daude eguerditik, haize bolada gogorrak direla eta. 15:00etan beste alerta laranja bat ezarri dute itsasaldeko arriskuagatik, 6 metroko olatuak aurreikusi baitituzte. 21:00etan izango da itsasgora, eta horrek arazoak ekar ditzake.
120 km/h-tik gorako ufadak egon daitezkeela eta, alerta laranja iganderako Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan
Nabigaziorako itsasaldeko arriskuagatik ere alerta laranja indarrean izango da. Zarautzen ez da Sagardo Egunik izango eta Donostian parkeak itxi dituzte. Getxon, krisi mahaia bilduko da igande honetan.
Ingrid ekaitza: arreta elurragatik, haizeagatik eta olatuengatik asteburu honetan Euskal Herrian
Agintariek hainbat abisu iragarri dituzte egunotarako; nabigazio arriskua, kostaldeko inpaktua, elurteak eta haize-bolada indartsuak direla eta. Ildo horretatik, arreta handiz ibiltzeko eskatu diete herritarrei, batez ere joan-etorrietan.
Abisu horia haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik: inpaktu handia kostaldean eta bolada oso gogorrak Bizkaian
Denboralea gaurko eguna baldintzatzen ari da. Haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik abisuak aktibatu dira, nabigazioan eragina izango du eta Donostiako kostaldean hainbat eremu itxiko dira, prebentzioz, olatu handiak izango direlako. Bestalde, gaur abisu horia egongo da indarrean Nafarroan, haizeagatik.
140 km/h arteko haize boladek eragina izan dute Loiuko aireportuko 17 hegalditan
Haize zakarraren ondorioz, 11 hegaldi beste aireportu batzuetara bideratu behar izan dituzte, 2 jatorrizko puntura itzuli behar izan dira eta 4 bertan behera geratu dira. Bihar, osteguna, itsasaldeko arriskuagatik abisu horia egongo da ezarrita.
Abisu horia ezarri dute asteazkenerako Bizkaian eta Gipuzkoan, 100 km/h-tik gorako haize boladak izango direlako
Gainera, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du, 05:00etatik 07:00etara, 2,5 eta 3 metro arteko olatuak altxatuko direlako.
Eguraldi euritsu eta freskoa astea amaitzeko eta datorrena hasteko
Elur-kota 1.000 metro inguruan kokatuko da, eta zaparradak botako ditu, goizean eta iluntzean bereziki. Astearterako espero da aldaketa.
Abisu horia Bizkaian, 100 km/h-tik gorako haize boladengatik
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du 15:00ak arte. Araban eta Gipuzkoan, berriz, 80-100 km/h arteko haize-ufadak daude.
Hego-haizea eta giro argia, astea abiatzeko
Hego-haizea izango da protagonista asteartera arte, eta horrek atzean utziko du azken egunetako giro hotza eta bustia.