La costa vasca, en alerta naranja por vientos de más de 120 km/h y olas de seis metros
La borrasca Ingrid obligará a poner bajo alerta naranja a la costa vasca por fuertes rachas de viento y olas de entre 5 y 6 metros. El Departamento de Interior del Gobierno Vasco activará, a partir de mediodía y hasta el final del día, una alerta naranja por viento en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, ya que se esperan que las ráfagas podrían superar los 120 km/h, especialmente en el litoral. En la mar, estará vigente otra alerta por riesgo marítimo-costero para la navegación en las dos primeras millas (15:00-24:00 horas). La altura de ola significante podría superar los 5 metros durante la tarde, llegando a 6 metros al final del día.
Además, se activarán hasta seis avisos amarillos: uno por nieve en el interior (de 12:00 horas hasta el final del día, cota de nieve a 900-1000 metros), otro más para la navegación (00:00-15:00 horas), un tercero por impacto en la costa (08:00-10:00 y 20:00-22:00 horas, coincidiendo con las pleamares), otros dos por viento en zonas expuestas de Álava y no expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa (de 12:00 horas hasta las 24:00 horas) por rachas de 100 km/h y un último, por proyecciones de agua y salpicaduras (desde las 15:00 hasta las 24 hora local), ya que debido a las características del oleaje y al intenso viento de componente oeste se producirán salpicaduras y rociones en paseos y malecones.
La agencia española de meteorología, Aemet, ha activado un aviso amarillo por nevadas en el Pirineo navarro para este domingo (desde las 11:00 horas) hasta las 06:00 horas del lunes. La cota de nieve se situará sobre los 700-900 metros, situándose en 900-1100 metros en las horas centrales. Por su parte, la agencia francesa Meteofrance mantendrá bajo aviso a los Pirineos Atlánticos, donde se encuentra Iparralde, por viento, lluvia, tormentas, nieve y riesgo de avalanchas. Estos avisos, a excepción del de nevadas, se mantendrán también el lunes.
Parques y paseos marítimos cerrados en San Sebastián
Debido a la alerta naranja, la capital guipuzcoana hoy cerrará sus parques y el cementerio municipal de Polloe por la alerta naranja por fuerte viento. En concreto, el acceso estará prohibido en el Parque de Aiete, excepto la Casa de Cultura, el Parque Cristina Enea, Miramar, Urgull, Serafin Baroja, el Parque de la Memoria, además de Polloe.
Además, permanecerán cerrados el Paeo Nuevo, tanto para vehículos como para peatones, la pasarela peatonal del Paseo Salamanca, los accesos al Paseo de Jesús María de Leizaola (espigón de Zurriola) y al Peine del Viento, así como la parte costera de Urgull. El servicio de transporte a la Isla Santa Clara estará suspendido todo el día.
También en Gipuzkoa, Zarautz ha suspendido el Sagardo Eguna. Se anunciará una nueva fecha durante la semana.
Activada la mesa de crisis en Getxo
En este contexto, en la localidad vizcaína de Getxo han activado la mesa de crisis para este domingo, y recomiendan no transitar por zonas de arbolado, especialmente por el paseo de Zugatzarte, que quedará cortado, y la calle Máximo Agirre, debido al arbolado de gran porte existente. Previsiblemente, el ascensor de Ereaga se podrá ver afectado en su funcionamiento y por motivos de seguridad se podrán producir paradas.
Inicio de semana desapacible
El lunes seguirá activa la alerta naranja por riesgo marítimo-costero para la navegación en las dos primeras millas (00:00-06:00 horas), ya que se esperan olas de 5-6 metros. Además, se mantendrán los avisos por viento en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, con rachas de más de 100 km/h (desde medianoche hasta las 3 de la madrugada) y por proyecciones de agua y salpicaduras (de medianoche hasta las 06:00 horas). La alerta naranja para la navegación pasará a aviso amarillo a partir de las 06:00 horas y hasta mediodía; la altura de ola significante podría superar los 3,5 metros.
Te puede interesar
Alerta naranja por viento en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa para este domingo
Se cree que las rachas puedan superar los 120 km/h. Además, tanto el domingo como el lunes estarán en vigor sendas alertas naranjas para la navegación por olas de 5-6 metros. Se ha suspendido el Sagardo Eguna de Zarautz, en Donostia se han cerrado los parques y Getxo reunirá a la mesa de crisis.
Borrasca Ingrid: precaución por nieve, viento y olas este fin de semana en Euskal Herria
Ante esta situación, las autoridades han activado diversos avisos por riesgo en la navegación, impacto en la costa, nevadas y viento, y han pedido a la ciudadanía extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos.
Avisos amarillos por viento y riesgo marítimo-costero, con gran impacto en la costa y rachas muy fuertes en Bizkaia
La jornada de hoy estará marcada por el fuerte temporal, con avisos activados por viento y por riesgo marítimo-costero, afecciones a la navegación y cierres preventivos en la costa de Donostia ante la llegada de un episodio de oleaje intenso. Asimismo, Navarra estará durante la jornada de hoy en aviso amarillo por viento.
Las rachas de viento de hasta 140 km/h dejan 17 vuelos afectados en el aeropuerto de Loiu
A consecuencia del viento, 11 vuelos han sido desviados, 2 han tenido que regresar a su punto de origen y otros 4 han sido cancelados. El aviso amarillo que ha estado vigente hasta las 18:00 horas ha arrojado mediciones máximas de 140 km/h en Orduña, de 139 km/h en Matxitxako y 138 km/h en Punta Galea.
Aviso amarillo para este miércoles en Bizkaia y Gipuzkoa por rachas de viento de más de 100 km/h
Además, este miércoles también se activará el aviso amarillo por impacto en costa, desde las 05:00 hasta las 07:00 horas, cuando, según las previsiones, la altura de ola significante se situará en torno a 2,5-3 metros.
Tiempo lluvioso y fresco para terminar la semana e iniciar la que viene
La cota de nieve se situará en torno a los 1000 metros, con chubascos especialmente durante la mañana y el anochecer. Se espera un cambio para el martes.
Aviso amarillo en Bizkaia por rachas de viento que podrían superar los 100 km/h
Por ello, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo hasta las 15:00 horas. El viento también afectará a Gipuzkoa y al oeste de Álava, con rachas de entre 80 y 100 km/h en zonas expuestas.
Viento sur y ambiente agradable para comenzar la semana
Hasta el martes el viento sur será el protagonista y eso dejará atrás el ambiente frío y mojado de los últimos días.
Últimos coletazos de la borrasca Goretti en Euskal Herria
Bizkaia y Gipuzkoa continuarán bajo aviso amarillo por riesgo marítimo-costero hasta las 18:00 horas, y el Pirineo navarro permanecerá todo el día en aviso amarillo por riesgo de aludes. No obstante, se espera una clara mejoría a partir de esta misma tarde.