La costa vasca, en alerta naranja por vientos de más de 120 km/h y olas de seis metros

La borrasca Ingrid obligará a poner bajo alerta naranja a la costa vasca por fuertes rachas de viento y olas de entre 5 y 6 metros. El Departamento de Interior del Gobierno Vasco activará, a partir de mediodía y hasta el final del día, una alerta naranja por viento en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, ya que se esperan que las ráfagas podrían superar los 120 km/h, especialmente en el litoral. En la mar, estará vigente otra alerta por riesgo marítimo-costero para la navegación en las dos primeras millas (15:00-24:00 horas). La altura de ola significante podría superar los 5 metros durante la tarde, llegando a 6 metros al final del día.

Además, se activarán hasta seis avisos amarillos: uno por nieve en el interior (de 12:00 horas hasta el final del día, cota de nieve a 900-1000 metros), otro más para la navegación (00:00-15:00 horas), un tercero por impacto en la costa (08:00-10:00 y 20:00-22:00 horas, coincidiendo con las pleamares), otros dos por viento en zonas expuestas de Álava y no expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa (de 12:00 horas hasta las 24:00 horas) por rachas de 100 km/h y un último, por proyecciones de agua y salpicaduras (desde las 15:00 hasta las 24 hora local), ya que debido a las características del oleaje y al intenso viento de componente oeste se producirán salpicaduras y rociones en paseos y malecones.

La agencia española de meteorología, Aemet, ha activado un aviso amarillo por nevadas en el Pirineo navarro para este domingo (desde las 11:00 horas) hasta las 06:00 horas del lunes. La cota de nieve se situará sobre los 700-900 metros, situándose en 900-1100 metros en las horas centrales. Por su parte, la agencia francesa Meteofrance mantendrá bajo aviso a los Pirineos Atlánticos, donde se encuentra Iparralde, por viento, lluvia, tormentas, nieve y riesgo de avalanchas. Estos avisos, a excepción del de nevadas, se mantendrán también el lunes.

Parques y paseos marítimos cerrados en San Sebastián

Debido a la alerta naranja, la capital guipuzcoana hoy cerrará sus parques y el cementerio municipal de Polloe por la alerta naranja por fuerte viento. En concreto, el acceso estará prohibido en el Parque de Aiete, excepto la Casa de Cultura, el Parque Cristina Enea, Miramar, Urgull, Serafin Baroja, el Parque de la Memoria, además de Polloe.

Además, permanecerán cerrados el Paeo Nuevo, tanto para vehículos como para peatones, la pasarela peatonal del Paseo Salamanca, los accesos al Paseo de Jesús María de Leizaola (espigón de Zurriola) y al Peine del Viento, así como la parte costera de Urgull. El servicio de transporte a la Isla Santa Clara estará suspendido todo el día.

También en Gipuzkoa, Zarautz ha suspendido el Sagardo Eguna. Se anunciará una nueva fecha durante la semana.

Activada la mesa de crisis en Getxo

En este contexto, en la localidad vizcaína de Getxo han activado la mesa de crisis para este domingo, y recomiendan no transitar por zonas de arbolado, especialmente por el paseo de Zugatzarte, que quedará cortado, y la calle Máximo Agirre, debido al arbolado de gran porte existente. Previsiblemente, el ascensor de Ereaga se podrá ver afectado en su funcionamiento y por motivos de seguridad se podrán producir paradas.

Inicio de semana desapacible

El lunes seguirá activa la alerta naranja por riesgo marítimo-costero para la navegación en las dos primeras millas (00:00-06:00 horas), ya que se esperan olas de 5-6 metros. Además, se mantendrán los avisos por viento en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, con rachas de más de 100 km/h (desde medianoche hasta las 3 de la madrugada) y por proyecciones de agua y salpicaduras (de medianoche hasta las 06:00 horas). La alerta naranja para la navegación pasará a aviso amarillo a partir de las 06:00 horas y hasta mediodía; la altura de ola significante podría superar los 3,5 metros.