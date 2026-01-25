EAEko kostaldea alertan egongo da gaur, 120 km/h-tik gorako ufadak eta 6 metroko olatuak espero baitira
Eguerditik aurrera, haizeak mendebaldera egingo du eta harro ibiliko da, batez ere kostaldean. Donostian, Zarautzen eta Getxon prebentzio-neurriak hartu dituzte dagoeneko.
Ingrid depresioaren eraginpean izango gara gaur. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak alerta laranja ezarriko du EAEko kostaldean, haize-bolada bortitzak eta 5-6 metroko olatuak izango baitira.
Haizeagatik ezarritako alerta laranja Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan egongo da aktibo. Euskalmeten iragarpenaren arabera, eguerditik eguna amaitu arte, mendebaldeko haizeak gogor joko du eta 120 km/h-tik gorako ufadak izan daitezke aipatu lurraldeetan, bereziki kostaldean. Itsasoan ez da giro izango: lehen bi milietan alerta laranja egongo da indarrean 15:00etatik 24:00etara nabigaziorako. Olatuen altuera adierazgarria 5 metrokoa izango da arratsaldean, eta 6 metrora irits daiteke azken orduetan.
Alerta horiez gain, 6 abisu hori egongo dira indarrean: elurragatik barnealdean (12:00-24:00) elur-kota 900-1.000 metrora jaitsiko baita, nabigaziorako itsasaldean (00:00-15:00) eta inpaktuagatik kostaldean (08:00-10:00 eta 20:00-22:00) itsasgora denean. Halaber, Arabako haizeguneak abisupean egongo dira, baita haizeguneak ez diren Bizkaiko eta Gipuzkoako eremuak ere (12:00-24:00), 100 km/h-ko haize-boladak izango direlako. Halaber, olatuengatik beste abisu bat egongo da indarrean (15:00-24:00). Euskalmeten arabera, olatuen ezaugarrien eta mendebal-osagaiko haize zakarraren ondorioz, pasealeku eta malekoietan zipriztinak eta olatu-zaparrak izan daitezke.
Bestalde, Aemet Espainiako Meteorologia Agentziak abisupean jarri ditu Nafarroako Pirinioak, elurra dela eta. Abisua 11:00etan sartu da indarrean, eta asteleheneko 06:00ak arte egongo da aktibo. Elur-kota 700-900 metroan kokatuko da, baina gora egingo du (900-1.100 m) egunak aurrera egin ahala. Meteofrance Frantziako agentziak, bere aldetik, Pirinio Atlantikoen departamentua (Ipar Euskal Herria bertan dago) abisupean jarri du muturreko hainbat fenomeno espero dituztelako: haizea, ekaitzak, elurra eta elur-jausiak izateko arriskua. Abisuok, elurrarena kenduta, astelehenean ere egongo dira indarrean.
Donostian, parke eta itsas pasealekuak itxita
Alerta laranja dela eta, Donostiako Udalak parkeak eta Polloeko hilerria itxi ditu. Sarrera debekatuta dago honako toki hauetan: Aieteko parkean (Kultur Etxea izan ezik), Cristina Enean, Miramarren, Urgullen, Serafin Barojan, Oroimenaren Parkean eta Polloen.
Gainera, zarratuta egongo dira Pasealeku Berria (ibilgailu zein oinezkoentzat), Salamanca pasealekuko oinezkoentzako pasabidea, Jesus Maria de Leizaola pasealekurako (Zurriolako kai-muturra) eta Haizearen Orrazirako sarbideak, eta Urgulleko kostaldea. Bestalde, Santa Klara uharterako garraio-zerbitzua egun osoan egongo da etenda.
Halaber, Zarauzko Udalak bertan behera utzi du Sagardo Eguna, eta datorren astean iragarriko dute noiz ospatuko duten.
Krisi-mahaia aktibatu dute Getxon
Testuinguru horretan, egoeraren jarraipen berezia egiteko krisi-mahaia batu dute gaur Getxon (Bizkaia), eta zuhaitzak dauden eremuetatik ez ibiltzeko gomendatu dute; bereziki Zugatzarte pasealekutik eta Maximo Agirre kaletik, zuhaitz handiak daudelako. Aurreikuspenen arabera, Ereagako igogailuaren ohiko funtzionamenduan ere eragina izan lezake haizeak, eta zerbitzuan etenaldiak egon litezke, segurtasun arrazoiengatik.
Eguraldi kaxkarra astelehenerako
Itsasaldeko arriskuagatik nabigaziorako ezarritako alerta laranjak indarrean jarraituko du astelehenean (00:00-06:00), 5-6 metroko olatuak espero baitira. Haizeagatik Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan abisu horia egongo da aktibo gauerditik 03:00ak arte, 100 km/h-tik gorako ufadak izan daitezkeelako. Olatuen zipriztinengatik ezarritako abisu horia ere gauerditik 06:00ak arte egongo da indarrean. Nabigazioari ezarritako alerta laranja abisu hori izango da 06:00etatik eguerdira arte. Olatuen altuera adierazgarria 3,5 metrokoa izango da.
Zure interesekoa izan daiteke
120 km/h-tik gorako ufadak egon daitezkeela eta, alerta laranja iganderako Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan
Nabigaziorako itsasaldeko arriskuagatik ere alerta laranja indarrean izango da. Zarautzen ez da Sagardo Egunik izango eta Donostian parkeak itxi dituzte. Getxon, krisi mahaia bilduko da igande honetan.
Ingrid ekaitza: arreta elurragatik, haizeagatik eta olatuengatik asteburu honetan Euskal Herrian
Agintariek hainbat abisu iragarri dituzte egunotarako; nabigazio arriskua, kostaldeko inpaktua, elurteak eta haize-bolada indartsuak direla eta. Ildo horretatik, arreta handiz ibiltzeko eskatu diete herritarrei, batez ere joan-etorrietan.
Abisu horia haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik: inpaktu handia kostaldean eta bolada oso gogorrak Bizkaian
Denboralea gaurko eguna baldintzatzen ari da. Haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik abisuak aktibatu dira, nabigazioan eragina izango du eta Donostiako kostaldean hainbat eremu itxiko dira, prebentzioz, olatu handiak izango direlako. Bestalde, gaur abisu horia egongo da indarrean Nafarroan, haizeagatik.
140 km/h arteko haize boladek eragina izan dute Loiuko aireportuko 17 hegalditan
Haize zakarraren ondorioz, 11 hegaldi beste aireportu batzuetara bideratu behar izan dituzte, 2 jatorrizko puntura itzuli behar izan dira eta 4 bertan behera geratu dira. Bihar, osteguna, itsasaldeko arriskuagatik abisu horia egongo da ezarrita.
Abisu horia ezarri dute asteazkenerako Bizkaian eta Gipuzkoan, 100 km/h-tik gorako haize boladak izango direlako
Gainera, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du, 05:00etatik 07:00etara, 2,5 eta 3 metro arteko olatuak altxatuko direlako.
Eguraldi euritsu eta freskoa astea amaitzeko eta datorrena hasteko
Elur-kota 1.000 metro inguruan kokatuko da, eta zaparradak botako ditu, goizean eta iluntzean bereziki. Astearterako espero da aldaketa.
Abisu horia Bizkaian, 100 km/h-tik gorako haize boladengatik
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du 15:00ak arte. Araban eta Gipuzkoan, berriz, 80-100 km/h arteko haize-ufadak daude.
Hego-haizea eta giro argia, astea abiatzeko
Hego-haizea izango da protagonista asteartera arte, eta horrek atzean utziko du azken egunetako giro hotza eta bustia.
Euskal Herria 'Goretti' depresioaren azken astinduak jasotzen ari da
Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldea abisupean egongo dira 18:00ak arte, itsasaldeko arriskuagatik. Nafarroako Pirinioetan abisu horia egongo da egun osoan elur-jausiak gerta daitezkeelako. Dena dela, iragarpenaren arabera, aroak hobera egingo du.