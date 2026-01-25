INGRID EKAITZA

EAEko kostaldea alertan egongo da gaur, 120 km/h-tik gorako ufadak eta 6 metroko olatuak espero baitira

Eguerditik aurrera, haizeak mendebaldera egingo du eta harro ibiliko da, batez ere kostaldean. Donostian, Zarautzen eta Getxon prebentzio-neurriak hartu dituzte dagoeneko.

GRAFCAV2023. SOPELANA (BIZKAIA), 29/08/2025.-Mar de fondo y ola de más tres metros en la costa cantábrica este viernes con bandera roja por riesgo marítimo. El último fin de semana de agosto dejará tiempo inestable en el norte peninsular, con precipitaciones en esa zona y en Baleares por la entrada de varios frentes, mientras que en el resto del territorio las temperaturas ascenderán antes de la llegada de otro frente el domingo por el oeste, que causará un descenso de valores hasta el lunes y altibajos el resto de la semana. EFE/Luis Tejido
Olatu handiak Sopelan (Bizkaia). Artxiboko argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Ingrid depresioaren eraginpean izango gara gaur. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak alerta laranja ezarriko du EAEko kostaldean, haize-bolada bortitzak eta 5-6 metroko olatuak izango baitira.

Haizeagatik ezarritako alerta laranja Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan egongo da aktibo. Euskalmeten iragarpenaren arabera, eguerditik eguna amaitu arte, mendebaldeko haizeak gogor joko du eta 120 km/h-tik gorako ufadak izan daitezke aipatu lurraldeetan, bereziki kostaldean. Itsasoan ez da giro izango: lehen bi milietan alerta laranja egongo da indarrean 15:00etatik 24:00etara nabigaziorako. Olatuen altuera adierazgarria 5 metrokoa izango da arratsaldean, eta 6 metrora irits daiteke azken orduetan. 

Alerta horiez gain, 6 abisu hori egongo dira indarrean: elurragatik barnealdean (12:00-24:00) elur-kota 900-1.000 metrora jaitsiko baita, nabigaziorako itsasaldean (00:00-15:00) eta inpaktuagatik kostaldean (08:00-10:00 eta 20:00-22:00) itsasgora denean. Halaber, Arabako haizeguneak abisupean egongo dira, baita haizeguneak ez diren Bizkaiko eta Gipuzkoako eremuak ere (12:00-24:00), 100 km/h-ko haize-boladak izango direlako. Halaber, olatuengatik beste abisu bat egongo da indarrean (15:00-24:00). Euskalmeten arabera, olatuen ezaugarrien eta mendebal-osagaiko haize zakarraren ondorioz, pasealeku eta malekoietan zipriztinak eta olatu-zaparrak izan daitezke.

Bestalde, Aemet Espainiako Meteorologia Agentziak abisupean jarri ditu Nafarroako Pirinioak, elurra dela eta. Abisua 11:00etan sartu da indarrean, eta asteleheneko 06:00ak arte egongo da aktibo. Elur-kota 700-900 metroan kokatuko da, baina gora egingo du (900-1.100 m) egunak aurrera egin ahala. Meteofrance Frantziako agentziak, bere aldetik, Pirinio Atlantikoen departamentua (Ipar Euskal Herria bertan dago) abisupean jarri du muturreko hainbat fenomeno espero dituztelako: haizea, ekaitzak, elurra eta elur-jausiak izateko arriskua. Abisuok, elurrarena kenduta, astelehenean ere egongo dira indarrean. 

Donostian, parke eta itsas pasealekuak itxita

Alerta laranja dela eta, Donostiako Udalak parkeak eta Polloeko hilerria itxi ditu. Sarrera debekatuta dago honako toki hauetan: Aieteko parkean (Kultur Etxea izan ezik), Cristina Enean, Miramarren, Urgullen, Serafin Barojan, Oroimenaren Parkean eta Polloen.

Gainera, zarratuta egongo dira Pasealeku Berria (ibilgailu zein oinezkoentzat), Salamanca pasealekuko oinezkoentzako pasabidea, Jesus Maria de Leizaola pasealekurako (Zurriolako kai-muturra) eta Haizearen Orrazirako sarbideak, eta Urgulleko kostaldea. Bestalde, Santa Klara uharterako garraio-zerbitzua egun osoan egongo da etenda. 

Halaber, Zarauzko Udalak bertan behera utzi du Sagardo Eguna, eta datorren astean iragarriko dute noiz ospatuko duten.

Krisi-mahaia aktibatu dute Getxon

Testuinguru horretan, egoeraren jarraipen berezia egiteko krisi-mahaia batu dute gaur Getxon (Bizkaia), eta zuhaitzak dauden eremuetatik ez ibiltzeko gomendatu dute; bereziki Zugatzarte pasealekutik eta Maximo Agirre kaletik, zuhaitz handiak daudelako. Aurreikuspenen arabera, Ereagako igogailuaren ohiko funtzionamenduan ere eragina izan lezake haizeak, eta zerbitzuan etenaldiak egon litezke, segurtasun arrazoiengatik.

Eguraldi kaxkarra astelehenerako

Itsasaldeko arriskuagatik nabigaziorako ezarritako alerta laranjak indarrean jarraituko du astelehenean (00:00-06:00), 5-6 metroko olatuak espero baitira. Haizeagatik Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan abisu horia egongo da aktibo gauerditik 03:00ak arte, 100 km/h-tik gorako ufadak izan daitezkeelako. Olatuen zipriztinengatik ezarritako abisu horia ere gauerditik 06:00ak arte egongo da indarrean. Nabigazioari ezarritako alerta laranja abisu hori izango da 06:00etatik eguerdira arte. Olatuen altuera adierazgarria 3,5 metrokoa izango da.

Alerta Meteorologikoak Bizkaia Gipuzkoa Donostia Eguraldia

