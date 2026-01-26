La borrasca Ingrid pierde fuerza tras dejar olas de hasta 5,7 metros y rachas de 146 km/h

El episodio más adverso del temporal se ha concentrado entre la tarde del domingo y la madrugada de este lunes, cuando ha estado activa la alerta naranja por riesgo marítimo-costero. Según los datos registrados, la altura significativa máxima de las olas ha alcanzado los 5,7 metros en el puerto de Pasaia, mientras que el estado de la mar ha sido muy grueso, con periodos de ola largos.

Hasta las primeras horas del día han permanecido activos varios avisos amarillos, tanto por viento en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa como por salpicaduras y golpes de mar en paseos y malecones, así como por riesgo para la navegación. Todos ellos han quedado desactivados a partir de las 06:00 horas, con una clara tendencia a la mejora de las condiciones meteorológicas.

Tras el paso de la borrasca Ingrid, la situación en la costa vasca se ha normalizado gradualmente, aunque las autoridades recomiendan mantener la precaución en zonas marítimas hasta que el estado de la mar se estabilice por completo.

Según datos recogidos por la agencia vasca de meteorología, Euskalmet, la racha máxima registrada durante el día, de 145 km/h, corresponde a la estación de Matxitxako. En Punta Galea (Getxo, Bizkaia) se han alcanzado ráfagas de 112 km/h. Con valores parecidos, destacan las ráfagas anotadas en Jaizkibel (Lezo, Gipuzkoa) y Oiz (Munitibar), de 106 y 108 km/h, respectivamente.

Incidencias

La tarde ha sido complicada en Euskal Herria por el fuerte viento y se han registrado algunas incidencias en Álava y Bizkaia, como la caída del tejado del edificio principal del centro Mendiko Eskola en Amurrio.

El alto de Kruzeta en Aramaio ha permanecido cerrado durante varias horas por la caída de varios árboles.

Y en Barakaldo una fuerte ráfaga de viento ha lanzado un cartel publicitario en el centro comercial Megapark. Además, también han tenido que actuar en un parque por un árbol medio caído.

Parques y paseos marítimos cerrados en San Sebastián

Debido a la alerta naranja, la capital guipuzcoana ha cerrado sus parques y el cementerio municipal de Polloe por la alerta naranja por fuerte viento. En concreto, el acceso ha estado prohibido en el Parque de Aiete, excepto la Casa de Cultura, el Parque Cristina Enea, Miramar, Urgull, Serafin Baroja, el Parque de la Memoria, además de Polloe.

Además, han permanecidos cerrados el Paseo Nuevo, tanto para vehículos como para peatones, la pasarela peatonal del Paseo Salamanca, los accesos al Paseo de Jesús María de Leizaola (espigón de Zurriola) y al Peine del Viento, así como la parte costera de Urgull. El servicio de transporte a la Isla Santa Clara estará suspendido todo el día.

También en Gipuzkoa, Zarautz ha suspendido el Sagardo Eguna. Se anunciará una nueva fecha durante la semana.

Activada la mesa de crisis en Getxo

En este contexto, en la localidad vizcaína de Getxo activó la mesa de crisis, y han recomendado no transitar por zonas de arbolado, especialmente por el paseo de Zugatzarte, que ha quedado cortado, y la calle Máximo Agirre, debido al arbolado de gran porte existente. Además, el ascensor de Ereaga se ha visto afectado en su funcionamiento.