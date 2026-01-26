Ingrid ekaitzak indarra galdu du 5,7 metrorainoko olatuak eta 146 km/h-ko haize boladak utzita
Ingrid ekaitzak indarra galdu du itsasoan denborale gogorra eta haize-bolada gogorrak utzi ostean. 06:00etan abisu eta alerta guztiak bertan behera geratu dira, gauean haizeak gogor jo ostean.
Ekaitzaren alderik okerrena igande arratsaldetik astelehen goizaldera izan da, itsasaldeko arriskuagatik ezarritako alerta laranja indarrean egon baita. Erregistratutako datuen arabera, olatu altuenak 5,7 metrokoaak izan dira, Pasaiako portuan.
Eguneko lehen orduetara arte hainbat abisu hori egon dira indarrean, bai haizeagatik Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan, bai pasealeku eta malekoietan zipriztinak eta itsas kolpeak egoteagatik, bai nabigaziorako arriskuagatik. Abisu horiek guztiak desaktibatuta geratu dira 06:00etatik aurrera, eta baldintza meteorologikoak hobetzeko joera argia dago.
Ingrid depresioaren ondoren, euskal kostaldeko egoera pixkanaka hobetu da, baina agintariek gomendatzen dute kontuz ibiltzea itsas eremuetan itsasoaren egoera erabat egonkortu arte.
Euskalmet euskal meteorologia agentziak bildutako datuen arabera, eguneko haize-bolada bortitzena Matxitxakon erregistratu dute: 145 km/h-koa. Lurralde berean, Galean, 112 km/h-ko bat neurtu dute. Oizen (Munitibar) eta Jaizkibelen (Lezo, Gipuzkoa) gozoagoak neurtu dituzte; 108 eta 106 km/h-koak, hurrenez hurren.
Gorabeherak
Arratsalde gorabeheratsua izan ari zen atzokoa Euskal Herrian, haizearen eraginez. Amurrion, esaterako, Mendiko Eskolako eraikin nagusiko teilatua bota du haizeak.
Aramaion, Kruzeta gaina itxita egon da hainbat orduz, zuhaitzak errepidera erortzearen ondorioz.
Barakaldon ere haize-bolada bortitz batek publizitate kartel bat bota du Megapark merkataritza gunean.
Zuhaitz batzuk ere erretiratu behar izan dituzten bertan, erori eta gero.
Donostian, parke eta itsas pasealekuak itxita
Alerta laranja dela eta, Donostiako Udalak parkeak eta Polloeko hilerria ixtea erabaki du. Sarrera debekatuta dago honako toki hauetan: Aieteko parkean (Kultur Etxea izan ezik), Cristina Enean, Miramarren, Urgullen, Serafin Barojan, Oroimenaren Parkean eta Polloen.
Gainera, zarratuta egongo dira Pasealeku Berria (ibilgailu zein oinezkoentzat), Salamanca pasealekuko oinezkoentzako pasabidea, Jesus Maria de Leizaola pasealekurako (Zurriolako kai-muturra) eta Haizearen orrazia eskulturarako sarbideak, eta Urgulleko kostaldea. Bestalde, Santa Klara uharterako garraio-zerbitzua egun osoan egongo da etenda.
Halaber, Zarauzko Udalak bertan behera utzi du Sagardo Eguna, eta datorren astean iragarriko dute noiz ospatuko duten.
Krisi-mahaia aktibatu dute Getxon
Horren aurrean, egoeraren jarraipen berezia egiteko, krisi-mahaia bildu da Getxon, eta zuhaitzak dauden eremuetatik ez ibiltzeko gomendatu dute, Zugatzarte pasealekutik eta Maximo Agirre kaletik bereziki, zuhaitz handiak daudelako. Aurreikuspenen arabera, Ereagako igogailuaren ohiko funtzionamenduan ere eragina izan lezake haizeak, eta zerbitzuan etenaldiak egon dira, segurtasun arrazoiengatik.
