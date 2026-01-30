Durante la primera mitad de este viernes predominarán las nubes medias y altas, con una nubosidad más rota y poca probabilidad de lluvia. A lo largo de la tarde aparecerán nubes más compactas y, ya al final del día y durante la noche, se esperan chubascos débiles a moderados y de carácter ocasional.

El aviso amarillo por riesgo marítimo-costero estará activo hasta las tres de la madrugada y volverá a activarse a partir de las nueve de la noche, debido a unas condiciones similares a las registradas la víspera.

La cota de nieve bajará hasta rondar los 1.000 metros al final de la jornada. El viento soplará del sur o suroeste durante buena parte del día, aunque al final girará al oeste y se intensificará, especialmente en el litoral.

Las temperaturas diurnas descenderán ligeramente, en torno a dos grados. Las máximas se situarán entre los 14 y 15 grados en la costa, mientras que en el interior no superarán los 10 grados.

El sábado podría empeorar la situación. Durante toda la jornada habrá aviso para la navegación, ya que las olas podrían alcanzar los cuatro metros, y durante la primera mitad del día las rachas de viento en la costa podrían volver a rondar los 90 o los 100 kilómetros por hora.

Además, entre las dos y las cuatro de la madrugada y entre las tres y las cinco de la tarde, coincidiendo con la pleamar, se activarán avisos por impacto en la costa, con olas que podrían alcanzar los cinco metros de altura.