Haizea eta euria, asteburuko protagonistak

Abisua larunbatera arte egongo da indarrean; orduan, itsasgorarekin batera, baliteke bost metroko olatuak altxatzea.

SAN SEBASTIÁN, 27/01/2026.- Vista del Peine del Viento en San Sebastián a primera hora de este martes. Los cielos en el País Vasco se presentan hoy muy nubosos con chubascos, sobre todo por la tarde noche, la cota de nieve bajará hasta los mil metros, las temperaturas no cambiarán y el viento soplará del suroeste a primeras horas, con rachas fuertes y alguna muy fuerte, y del oeste o noroeste el resto del día.EFE/Javier Etxezarreta
Olatuak Donostian. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Ostiralean, goizean, erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko dira; euria egiteko aukera gutxi. Arratsaldean hodei trinkoagoak agertuko dira eta, egunaren amaieran eta gauean, noizbehinka zaparrada txiki-ertainak espero dira.

Itsasaldeko arriskuagatik ezarritako abisu horia goizaldeko hirurak arte egongo da indarrean, eta gaueko bederatzietatik aurrera berriro aktibatuko da, bezperan erregistratutakoen antzeko baldintzak direla eta.

Elur-kota 1.000 metro ingurura jaitsiko da egunaren amaieran. Haizeak hegoaldetik edo hego-mendebaldetik joko du, baina amaieran mendebaldera egingo du eta indartu egingo da, batez ere kostaldean.

Tenperaturak apur bat behera egingo du, bi gradu inguruan. Maximoak 14 eta 15 gradu artekoak izango dira kostaldean, eta barnealdean ez dira 10 gradutik gorakoak izango.

Larunbatean egoerak okerrera egingo du. Egun osoan nabigaziorako abisua egongo da, olatuak lau metrokoak izan baitaitezke, eta egunaren lehen partean haize-boladak 90 edo 100 km/h ingurukoak izan litezke berriro kostaldean.

Gainera, goizaldeko ordu biak eta laurak bitartean eta arratsaldeko hirurak eta bostak bitartean, itsasgorarekin batera, abisuak jarriko dituzte kostaldean, bost metroko olatuak izan daitezkeelako.

Hodeitsu Nafarroan eta elurra 900 metrora

Estatuko Meteorologia Agentziak ostiral honetarako iragarri duenez, Nafarroan zerua hodeitsu edo estalita egongo da eta prezipitazio arin eta moderatuak izango dira; tarteka ekaitzak ere jo dezake, gainera. Elur-kota 1.400 metrotik 900 metrora jaitsiko da egunaren amaieran.

Ez da aldaketar handirik izango minimoetan, eta aldatzekotan gorantz egingo dute, batez ere Ebro ibarrean; maximoek, aldiz, behera egingo dute. 

Hala, termometrak 5 eta 12 gradu artean ibiliko dira Lizarran, 3 eta 12 artean Iruñean, 1 eta 10 artean Erronkarin eta 4 eta 14 artean Tuteran.

Izotz txikia espero da Pirinioetan, eta iparraldeko eta ipar-mendebaldeko haize ahul eta moderatua egunaren hasieran eta amaieran, eta hegoaldekoa eta hego-ekialdekoa erdialdean.

Larunbatean zerua estalita edo hodeitsu egongo da, eta prezipitazio txiki eta ertainak espero dira, arratsaldean Erkidegoaren ipar partera mugatuko direnak.

Elur-kota 800-1.000 metro inguruan kokatuko da goizaldean mendebaldeko muturrean, eta 800-900 metrotik 1.400 metrora igoko da Pirinioetan.

Tenperaturek behera egingo dute, batez ere maximoek eta ipar partean, eta Pirinioetan izotz txikia egingo du. Ipar-mendebaldeko eta mendebaldeko haize ahula eta bizia espero da.

