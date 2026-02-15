Bizkaia, Gipuzkoa, norte de Navarra e Iparralde volverán a estar bajo aviso amarillo por lluvias este lunes

Tras un leve respiro, los chubascos persistentes volverán a azotar Euskal Herria este lunes. Tanto es así, que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha emitido un nuevo aviso amarillo para el lunes por precipitaciones persistentes que afectará a Gipuzkoa y Bizkaia. Por su parte, Aemet ha puesto bajo aviso a la vertiente cantábrica de Navarra por el mismo motivo. En Iparralde también estará activo otro aviso amarillo por riesgo de lluvias e inundación, además de otro por viento y una alerta naranja por riesgo de aludes.

Según la previsión de Euskalmet, la entrada de un nuevo frente frío dejará lluvia, que será persistente y abundante, sobre todo en la vertiente cantábrica. Se cree que se puedan acumular más de 60 l/m² en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica. El aviso amarillo estará vigente toda la jornada.

La agencia española de meteorología, Aemet, también ha emitido un aviso amarillo en ese sentido, por acumulados de 40 litros por metro cuadrado en la vertiente cantábrica de Navarra (norte de la Comunidad Foral). Este aviso entrará en vigor a las 06:00 horas y permanecerá activo hasta la medianoche.

Por su parte, Meteofrance ha emitido una alerta naranja por riesgo de aludes y sendos avisos amarillos por lluvias, viento y nieve para este lunes.