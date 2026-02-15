Bizkaia, Gipuzkoa, norte de Navarra e Iparralde volverán a estar bajo aviso amarillo por lluvias este lunes
Tras un leve respiro, los chubascos persistentes volverán a azotar Euskal Herria este lunes. Tanto es así, que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha emitido un nuevo aviso amarillo para el lunes por precipitaciones persistentes que afectará a Gipuzkoa y Bizkaia. Por su parte, Aemet ha puesto bajo aviso a la vertiente cantábrica de Navarra por el mismo motivo. En Iparralde también estará activo otro aviso amarillo por riesgo de lluvias e inundación, además de otro por viento y una alerta naranja por riesgo de aludes.
Según la previsión de Euskalmet, la entrada de un nuevo frente frío dejará lluvia, que será persistente y abundante, sobre todo en la vertiente cantábrica. Se cree que se puedan acumular más de 60 l/m² en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica. El aviso amarillo estará vigente toda la jornada.
La agencia española de meteorología, Aemet, también ha emitido un aviso amarillo en ese sentido, por acumulados de 40 litros por metro cuadrado en la vertiente cantábrica de Navarra (norte de la Comunidad Foral). Este aviso entrará en vigor a las 06:00 horas y permanecerá activo hasta la medianoche.
Por su parte, Meteofrance ha emitido una alerta naranja por riesgo de aludes y sendos avisos amarillos por lluvias, viento y nieve para este lunes.
Te puede interesar
La borrasca Oriana deja rachas de más de 115 km/h en Punta Galea y Urkiola, y acumulados de lluvia de 72 l/m2 en Eskas
A las 15:00 horas han quedado desactivados los avisos amarillos por precipitación persistente y viento. No obstante, el interior de la CAV y el Pirineo navarro seguirán bajo aviso por nevadas hasta bien entrada la noche. También permanecerá activo el aviso amarillo por riesgo marítimo durante toda la jornada del sábado. Iparralde se encuentra bajo aviso amarillo por riesgo de inundaciones.
La borrasca Oriana dejará lluvias persistentes, nieve, rachas de viento de más de 100 km/h y olas de hasta 4 metros
El Departamento de Seguridad mantendrá avisos amarillos por precipitaciones y viento hasta las 12:00 horas del sábado y por nieve hasta las 21:00 horas. También permanecerá activo el aviso amarillo por riesgo marítimo durante todo el día del sábado.
Navarra activa la fase de pre-emergencia del plan ante el riesgo de inundaciones
En concreto, esta fase de pre-emergencia se ha activado a las 15:00 horas, debido a la predicción meteorológica de intensas precipitaciones en toda la zona norte, "y la necesidad de realizar un seguimiento".
El temporal Nils deja olas de casi 8 metros y rachas de hasta 150 km/h en la costa
El aviso estará activo hasta primera hora de este viernes por riesgo para la navegación y el impacto en la costa. La borrasca mantiene también avisos por viento, con especial incidencia en el litoral y zonas expuestas. En Donostia-San Sebastián el fuerte viento ha provocado unas 20 incidencias relacionadas con caídas de ramas o contenedores desplazados.
Alerta naranja por olas de hasta 7 metros y rachas de viento de 120 km/h este jueves
La alerta estará activa desde la medianoche hasta las 18:00 horas por riesgo para la navegación, y después pasará a aviso amarillo. También habrá avisos por viento en zonas expuestas y no expuestas durante la mañana.
Seguridad activará este jueves una alerta naranja por olas de hasta 7 metros
Además de la mala situación del mar, el Departamento vasco de Seguridad ha advertido de que hasta las 09:00 horas del jueves se podrían registrar rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, especialmente en el litoral.
Suben las temperaturas, aunque continuarán las lluvias
En los próximos días se esperan temperaturas templadas para tratarse de febrero, aunque las precipitaciones continuarán y se espera viento intenso.
Lluvia y temperaturas templadas para los próximos días
A excepción del jueves, los chubascos serán la tónica general. El viento soplará del sur, lo que hará subir las temperaturas máximas, sobre todo el martes y el miércoles. Los termómetros alcanzarán los 20 ºC en la Vertiente cantábrica y los 15 ºC en el interior.
Registradas rachas de viento de 121 kilometros por hora en Matxitxako
El ambiente inestable y el fuerte oleaje, protagonistas del fin de semana. Iparralde está en alerta naranja por lluvias y hay además de múltiples avisos amarillos por riesgo marítimo-costero, viento y nevadas en el Pirineo.