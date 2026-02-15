Euri-jasengatik abisu horia ezarriko dute berriro bihar Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroa iparraldean eta Ipar Euskal Herrian
Euskalmeten iragarpenaren arabera, metro koadroko 60 litro baino gehiago pilatuko dira 24 orduan. Nafarroan, prezipitazio metatua 40 l/m²-koa izango da 12 orduan.
Gutxi iraungo du aterruneak. Bihar, astelehenarekin, euri kontuak izango ditugu nagusi berriro ere, eta hala, agintariek muturreko eguraldiagatik abisu horia ezarri dute ia Euskal Herri osoan.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du bihar prezipitazio iraunkorrengatik Gipuzkoan eta Bizkaian. Euskalmeten iragarpenaren arabera, fronte hotz bat sartuko da eta zaparrada mardulak utziko ditu bi lurraldeetan. Aurreikuspena da 24 orduan metro koadroko 60 litro baino gehiago pilatzea. Hori horrela, egun guztian egongo da indarrean abisua.
Aemet Espainiako meteorologia agentziak ere abisupean jarriko du Nafarroako Kantauri isurialdea (Foru Erkidegoaren iparraldea), han metro koadroko 40 litro meta daitezke 12 orduko epean. Abisu horia 06:00etan aktibatuko dute, eta egun osoan egongo da indarrean.
Bestalde, Meteofrancek alerta laranja ezarri du biharko Ipar Euskal Herrian elur-jausien arriskuagatik. Gainera, euriagatik, haizeagatik eta elurragatik beste hiru abisu horiak ere egongo dira indarrean.
Larrialdi aurreko egoera ezarri dute Arga eta Elortz ibaietan, Iruñean, horien emaria dela eta
Nafarroa abisu horian dago gaur, larunbata, haizeteengatik, euriteengatik, elurteengatik eta luiziengatik. Ebroren ezkerraldeko ibaien emaria nabarmen haztea espero dute.
115 km/h-tik gorako ufadak neurtu dituzte Galean eta Urkiolan, eta metro koadroko 70 litrotik gora bildu dituzte Eskasen
15:00etan utzi dituzte bertan behera euriagatik eta haizeagatik EAEn ezarritako abisu horiak. Barnealdean eta Nafarroako Pirinioetan, abisupean jarraituko dute gauerdira arte, elurragatik. Itsas arriskuagatik ezarritako abisu horia ere egun osoan egongo da indarrean. Ipar Euskal Herria ere abisupean dago uholde arriskuagatik.
Euria, elurra, 100 km/h-tik gorako haize ufadak eta 4 metrorainoko olatuak utziko ditu Orianak larunbatean
Segurtasun Sailak abisu horiak ezarriko ditu prezipitazio eta haizeagatik larunbateko 12:00ak arte eta elurragatik 21:00ak arte. Itsas arriskuagatik ezarritako abisu horia ere larunbat osoan egongo da indarrean.
Uholde arriskuari aurre egiteko planaren larrialdi aurreko fasea ezarri dute Nafarroan
Zehazki, 15:00etan aktibatu dute larrialdi aurreko fase hau, prezipitazio handiak espero direlako Nafarroa iparraldean. Hori dela eta, jarraipen berezia egingo diote eguraldiari.
'Nils' ekaitzak ia 8 metroko olatuak eta 150 km/h-ko haize boladak utzi ditu kostaldean
Abisua ostiral honetako lehen ordura arte egongo da indarrean, nabigaziorako arriskuagatik eta kostaldeko inpaktuagatik. Haizeagatik ere ezarriko dira abisuak, batez ere kostaldean eta haizeguneetan. Donostian, haize bortitzak hogei gorabehera eragin ditu, adarrak bota eta edukiontziak mugitu baititu.
Alerta laranja ostegunean, 7 metrorainoko olatuak eta 120 km/h-ko haize-boladak izango baitira
Alerta gauerditik 18:00ak arte egongo da indarrean nabigaziorako arriskuagatik, eta ondoren abisu horia ezarriko da, haizeagatik.
Segurtasun Sailak alerta laranja ezarriko du ostegun honetan, 7 metrorainoko olatuengatik
Itsasoa zakar ibiliko dela jakinarazi du Segurtasun Sailak, eta ohartarazi du osteguneko 09:00ak arte 100 km/h-ko haize-boladak izan daitezkeela haizeguneetan, batez ere kostaldean.
Tenperaturak gora egingo du, baina euriak jarraituko du
Datozen egunetan tenperatura epelak izango dira otsail parterako, baina prezipitazioek bere horretan jarraituko dute eta haize zakarrak joko du astean zehar.
Bustitik eta epeletik igaroko da astea
Euri kontuak izango dira nagusi asteko egun guztietan, ostegunean kenduta. Hego haizea ibiliko da, eta horrek tenperatura maximoak igoaraziko ditu, batez ere asteartean eta asteazkenean. Termometroak 20 ºC-ra helduko dira isurialde atlantikoan, eta 15 ºC-ra, berriz, barnealdean.