Euri-jasengatik abisu horia ezarriko dute berriro bihar Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroa iparraldean eta Ipar Euskal Herrian

Euskalmeten iragarpenaren arabera, metro koadroko 60 litro baino gehiago pilatuko dira 24 orduan. Nafarroan, prezipitazio metatua 40 l/m²-koa izango da 12 orduan.

GRAFCAV7362. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 03/12/2025.- Los cielos en el País Vasco se presentan este miércoles nubosos con chubascos, especialmente en el litoral, donde podrán ser tormentosos, la cota de nieve subirá desde los 1.000 hasta los 1.200 metros, las temperaturas descenderán y el viento soplará del oeste, con rachas fuertes en zonas expuestas. El estado de la mar, en el Cantábrico hasta las veinte millas, será de marejada a fuerte marejada, la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 o 3,5 metros de altura y el viento soplará del oeste, fuerza 4 a 5. EFE/Juan Herrero.

Euria etengabe egingo du astelehenean. Artxiboko argazkia: EFE

EITB

Gutxi iraungo du aterruneak. Bihar, astelehenarekin, euri kontuak izango ditugu nagusi berriro ere, eta hala, agintariek muturreko eguraldiagatik abisu horia ezarri dute ia Euskal Herri osoan. 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du bihar prezipitazio iraunkorrengatik Gipuzkoan eta Bizkaian. Euskalmeten iragarpenaren arabera, fronte hotz bat sartuko da eta zaparrada mardulak utziko ditu bi lurraldeetan. Aurreikuspena da 24 orduan metro koadroko 60 litro baino gehiago pilatzea. Hori horrela, egun guztian egongo da indarrean abisua. 

Aemet Espainiako meteorologia agentziak ere abisupean jarriko du Nafarroako Kantauri isurialdea (Foru Erkidegoaren iparraldea), han metro koadroko 40 litro meta daitezke 12 orduko epean. Abisu horia 06:00etan aktibatuko dute, eta egun osoan egongo da indarrean. 

Bestalde, Meteofrancek alerta laranja ezarri du biharko Ipar Euskal Herrian elur-jausien arriskuagatik. Gainera, euriagatik, haizeagatik eta elurragatik beste hiru abisu horiak ere egongo dira indarrean. 

Alerta Meteorologikoak Bizkaia Gipuzkoa Nafarroa Iparralde Eguraldia

