El aviso amarillo por fuertes vientos seguirá activo hasta mañana por la tarde

La borrasca 'Pedro' ya deja sus primeros efectos en Euskal Herria, con rachas muy fuertes en zonas expuestas y avisos amarillos activados por viento y riesgo marítimo-costero.

Fuerte oleaje en San Sebastián. Foto de archivo: EFE
Después de varias jornadas con malas condiciones meteorológicas por intensas lluviaa en la CAV,  los avisos amarillos del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco el jueves y viernes serán por fuertes rachas de viento y fuerte oleaje que provocará la borrasca 'Pedro'.  

Para este miércoles se mantienen varios avisos por fuertes rachas de viento que en zonas expuestas, especialmente en el oeste y en el litoral, podrían superar los 100 kilómetros por hora. También por la noche habrá un aviso para la navegación en las dos primeras millas por olas que podrían superar los 4 metros.

El jueves, hasta las 15:00 horas de la tarde, seguirá activo el aviso por viento, porque en zonas expuestas, principalmente en el litoral, las rachas podrían volver a superar los 100 kilómetros por hora y en zonas no expuestas se podrían quedar en torno a los 70-80.

El resto de los avisos se vinculan con las malas condiciones del mar. Habrá un aviso para la navegación por olas de hasta 5 metros, y coincidiendo con la pleamar, entre las 05:00  y las 07:00 de la mañana y entre las 17:00 y las 19:00 de la tarde, se activarán otros por posible impacto en la costa de olas de unos 5 metros también.

El aviso para la navegación de toda la jornada del jueves se mantendrá el viernes hasta a las 09:00 horas. Entre las 05:00 y las 07:00  de la mañana se volverá a activar otro por impacto en la costa de olas de unos 4 metros. 

Previsión

La agencia vasca de meteorología Euskalmet prevé para mañana viento fuerte del oeste, sobre todo en la costa, donde provocará mala mar; durante la segunda mitad del día predominará el noroeste. Se esperan cielos nubosos y chubascos, que a primeras horas pueden ir acompañados de tormenta y granizo; la cota de nieve podría situarse por debajo de los 1000 metros. Las temperaturas descenderán, sobre todo en la mitad norte.

El viernes por la mañana seguirá predominando la nubosidad, especialmente en la mitad oriental, y se producirán algunas precipitaciones débiles en la vertiente cantábrica, sobre todo en el noreste. Por la tarde, cesará la lluvia y se abrirán amplios claros. 

