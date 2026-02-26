Vuelve la lluvia y las temperaturas más frescas en el inicio del fin de semana

Tras una semana soleada protagonizada por temperaturas inusualmente primaverales en esta época, este viernes cambia la tendencia, según la previsión de la agencia vasca de meteorología Euskalmet.

Este jueves aún podremos disfrutar de cielos poco nubosos y despejados y viento sur, que seguirán manteniendo las máximas en valores similares a los registrados en jornadas anteriores.

El viernes , sin embargo, iremos notando poco a poco cambios en el tiempo. Durante la primera parte de la mañana el ambiente será soleado y el viento continuará soplando del sur, por lo que las temperaturas máximas, aunque bajarán, seguirán siendo relativamente templadas, en torno a los 18-20º en muchos puntos del territorio. En torno al mediodía o un poco antes, el viento girará a noroeste, la nubosidad comenzará a aumentar y refrescará. Al principio llegarán nubes altas, pero por la tarde las nubes ya serán más compactas y los cielos se cubrirán, momento en el que esperamos precipitaciones.

El sábado tendremos descenso de las temperaturas, nubes y precipitaciones. Viento del noroeste y del norte, cielos cubiertos y algunas precipitaciones serán la tónica general de la jornada, con temperaturas máximas que apenas alcanzarán los 11-14º. Las precipitaciones serán más probables durante la primera mitad del día, remitiendo por la tarde-noche. Las nubes también irán a menos por la tarde-noche. Las mínimas del día se esperan a últimas horas.