El ambiente soleado se mantendrá hasta el miércoles; el jueves vuelve la lluvia y bajan las temperaturas

El mes de marzo ha arrancado en Euskal Herria con un ambiente templado y cálido que se prolongará hasta el miércoles, si bien la semana cambiará a partir del jueves. A partir de ese momento, los termómetros bajarán y volverán las precipitaciones.

Este lunes se prolongará el buen tiempo dl domingo. El ambiente será plenamente primaveral, con temperaturas suaves y agradables, según Euskalmet.

El viento del sureste soplará con intensidad en zonas expuestas, especialmente en el este, donde se podrán registrar rachas muy fuertes, sobre todo de madrugada y en las primeras y últimas horas del día.

Las temperaturas se situarán en valores templados para la época del año, con máximas de hasta 20 ºC en la costa y 16-18 grados en el interior. En el cielo se alternarán intervalos de nubes medias y altas, aunque el cielo, en general, se mantendrá despejado y el ambiente será luminoso.

De cara al martes no se esperan grandes cambios. Las temperaturas se mantendrán suaves y agradables para la época, con las máximas en valores similares.

De nuevo aparecerán nubes medias y altas, especialmente durante la mañana, mientras que por la tarde y la noche el cielo se mantendrá poco nuboso. El viento soplará del sur-sureste y será más intenso a primeras horas en el este. Sin embargo, con el avance del día tenderá a amainar y en el litoral se impondrá el viento de componente este-noreste.

El tercer día de este cálido inicio de la semana, el miércoles, será una jornada similar. Las temperaturas se mantendrán agradables y el ambiente será soleado.

Aunque aparecerán algunas nubes medias y altas, sobre todo por la tarde, se mantendrá el ambiente soleado. El viento soplará del sur/sureste, entre flojo y moderado, con rachas fuertes en zonas expuestas. Tanto el martes como el miércoles se espera calima.

El jueves, sin embargo, la nubosidad aumentará y se esperan chubascos, que podrían ser localmente moderados, durante la segunda mitad del día. El viento virará de componente sur a oeste-noroeste, lo que hará descender las temperaturas. El viernes se espera, igualmente, tiempo desapacible, con precipitaciones débiles a moderadas.

Las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, bajarán de forma notable. La cota de nieve podría situarse en torno a 1000-1200 metros.