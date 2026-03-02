Eguzkia nagusi asteazkenera arte; ostegunean, euria eta tenperaturek behera
Tenperaturak sasoi honetarako batezbestekoaren gainetik izango dira; kostaldean maximoak 20 ºC-ra irits daitezke.
Giro epel eta goxoarekin hasi da martxoa Euskal Herrian, eta asteazkenera arte halaxe jarraituko du. Ostegunetik aurrera, ordea, asteak beste itxura bat hartuko du: termometroek behera egingo dute eta euria itzuliko da.
Astelehen honetan igandeko eguraldi onak jarraituko du. Giroa erabat udaberrikoa izango da. Tenperaturak epel eta atseginak izango dira, Euskalmeten arabera.
Hego-ekialdeko haizeak zakar joko du haizeguneetan, bereziki ekialdean; han bolada oso gogorrak neurtuko dira, batez ere goizaldean eta egunaren lehen eta azken orduetan.
Tenperaturak sasoi honetarako batezbestekoa baino altuagoak izango dira, balio epel samarrekin: kostaldean 20 ºC-ra irits daitezke maximoak, eta barnealdean 16-18 ºC artekoak izango dira. Zeruan erdi-mailako eta goi-hodeiak tarteka agertuko dira, baina, oro har, giroa eguzkitsua izango da, eta egun argiak nagusituko dira.
Asteartean ez da aldaketa handirik espero. Tenperaturek epel eta atsegin jarraituko dute, eta maximoek antzeko balioetan jarraituko dute.
Berriro ere erdi-mailako eta goi-hodeiak agertuko dira, batez ere goizean; arratsaldean eta gauean, ordea, zerua hodei gutxirekin geratuko da. Haizea hego/hego-ekialdetik ibiliko da, eta goizaldean indartsuago joko du ekialdean. Hala ere, egunak aurrera egin ahala baretu egingo da, eta kostaldean ekialde/ipar-ekialdeko haizea nagusituko da.
Asteazkenean ere antzeko giroa izango da. Tenperaturek balio atseginetan jarraituko dute eta giroa eguzkitsua izango da.
Batez ere arratsaldean erdi-mailako eta goi-hodei batzuk agertuko badira ere, eguzkia izango da nagusi. Haizea hego/hego-ekialdetik ibiliko da, ahul edo, eta haizeguneetan bolada gogorrak izan daitezke. Asteartean zein asteazkenean kalima izango da.
Ostegunean, ordea, hodeitza handitu egingo da eta egunaren bigarren zatian zaparradak botako ditu; zenbait tokitan ertainak izan daitezke. Haizeak hego-osagaia galdu eta mendebal/ipar-mendebaldera egingo du, eta horren ondorioz tenperaturek behera egingo dute. Ostiralean ere eguraldi ezegonkorra nagusituko da, prezipitazio ahul eta ertainekin.
Tenperaturek, bai maximoek bai minimoek, nabarmen egingo dute behera. Elur-kota 1.000-1.200 metro inguruan kokatu daiteke.
Zure interesekoa izan daiteke
Astelehenetik asteazkenera, eguzkitsu eta epel joango da astea, eta ostegunetik aurrera, euritsu eta fresko
Udaberri giroa nagusituko da martxoko lehen egunetan, eta termometroa 16-20 ºC-ra helduko da. Aste bukaera hurbildu ahala, ezegonkortzera egingo du aroak, eta hala jarraituko du egun batzuetan, joeraren arabera.
Tenperaturak behera eta euria larunbatean, eguzkia eta hego haizea igandean
Larunbatean euria egingo du, baina egunak aurrera egin ahala atertzera egingo du. Igandeari begira, giro eguzkitsu eta epela nagusituko da.
Euria eta tenperatura freskoagoak izango dira asteburu hasieran
Ostiral eguerdian haizeak ipar-mendebaldetik joko du, hodeiak sartuko dira eta tenperaturak behera egingo du. Larunbat goibela izango da, eta iluntze partean atertzetzera egingo du. Igandean aroa eguzkitsua izango da eta tenperatura igoko da.
Arnaitz Fernandez: "Hotz errekorrak gero eta urriagoak dira, eta bero errekorrak, aldiz, gero eta ohikoagoak eta gogorragoak"
EITBko meteorologoaren arabera, "egoera planetako joera orokorraren ildokoa da". "Egia da Euskal Herrian sarritan izaten ditugula bat-bateko eguraldi aldaketak; baina gero eta beroaldi latz gehiago dago, muturreko hotz boladekin alderatuta", gehitu du Arnaitz Fernandezek.
Aurreratu zaigu udaberria Euskal Herrian, eta 24 gradu arteko tenperaturak izango ditugu
Hego haizea nagusituko da, batez ere kantauri isurialdean, eta igoera termikoa erraztuko du.
Giro eguzkitsua eta egonkorra aste osorako
Udaberri beteko giroa izango da Euskal Herrian datozen egunetan, 20 ºC-ak harrapatu eta pasa eta ere egingo dira egunotan eta zeruan eguzkia izango da jaun eta jabe.
Giro eguzkitsu eta egonkorra izango da asteburuan, euria atzean utzita
Haizeak indarra galduko du eta eguneko tenperatura maximoek gora egingo dute, baina baliteke Arabako eta Nafarroako zenbait tokitan izotza egitea.
137 km/h-ko ufadak neurtu dituzte Matxitxakon eta 4,8 metroko olatuak Pasaian
'Pedro' ekaitzak gogor jo du Euskal Herria, bolada gogorrak dabiltza haizeguneetan. Mendebaldeko haizea gogor jotzen ari da kostaldean eta ufada zakarrak neurtu dituzte.
Haizeagatik ezarritako abisu horia bihar arratsaldera arte egongo da indarrean
'Pedro' ekaitzak lehen arrastoak utzi ditu Euskal Herrian, eta haizeguneetan bolada oso gogorrak izan dira. Abisu horiak aktibatu dira haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik.