Eguzkia nagusi asteazkenera arte; ostegunean, euria eta tenperaturek behera

Tenperaturak sasoi honetarako batezbestekoaren gainetik izango dira; kostaldean maximoak 20 ºC-ra irits daitezke.

Giro epel eta goxoarekin hasi da martxoa Euskal Herrian, eta asteazkenera arte halaxe jarraituko du. Ostegunetik aurrera, ordea, asteak beste itxura bat hartuko du: termometroek behera egingo dute eta euria itzuliko da.

Astelehen honetan igandeko eguraldi onak jarraituko du. Giroa erabat udaberrikoa izango da. Tenperaturak epel eta atseginak izango dira, Euskalmeten arabera.

Hego-ekialdeko haizeak zakar joko du haizeguneetan, bereziki ekialdean; han bolada oso gogorrak neurtuko dira, batez ere goizaldean eta egunaren lehen eta azken orduetan.

Tenperaturak sasoi honetarako batezbestekoa baino altuagoak izango dira, balio epel samarrekin: kostaldean 20 ºC-ra irits daitezke maximoak, eta barnealdean 16-18 ºC artekoak izango dira. Zeruan erdi-mailako eta goi-hodeiak tarteka agertuko dira, baina, oro har, giroa eguzkitsua izango da, eta egun argiak nagusituko dira.

Asteartean ez da aldaketa handirik espero. Tenperaturek epel eta atsegin jarraituko dute, eta maximoek antzeko balioetan jarraituko dute.

Berriro ere erdi-mailako eta goi-hodeiak agertuko dira, batez ere goizean; arratsaldean eta gauean, ordea, zerua hodei gutxirekin geratuko da. Haizea hego/hego-ekialdetik ibiliko da, eta goizaldean indartsuago joko du ekialdean. Hala ere, egunak aurrera egin ahala baretu egingo da, eta kostaldean ekialde/ipar-ekialdeko haizea nagusituko da.

Asteazkenean ere antzeko giroa izango da. Tenperaturek balio atseginetan jarraituko dute eta giroa eguzkitsua izango da.

Batez ere arratsaldean erdi-mailako eta goi-hodei batzuk agertuko badira ere, eguzkia izango da nagusi. Haizea hego/hego-ekialdetik ibiliko da, ahul edo, eta haizeguneetan bolada gogorrak izan daitezke. Asteartean zein asteazkenean kalima izango da.

Ostegunean, ordea, hodeitza handitu egingo da eta egunaren bigarren zatian zaparradak botako ditu; zenbait tokitan ertainak izan daitezke. Haizeak hego-osagaia galdu eta mendebal/ipar-mendebaldera egingo du, eta horren ondorioz tenperaturek behera egingo dute. Ostiralean ere eguraldi ezegonkorra nagusituko da, prezipitazio ahul eta ertainekin.

Tenperaturek, bai maximoek bai minimoek, nabarmen egingo dute behera. Elur-kota 1.000-1.200 metro inguruan kokatu daiteke.

Eguraldia

