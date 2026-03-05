Aviso amarillo en Bizkaia y Gipuzkoa por lluvias persistentes este viernes
La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha emitido un aviso amarillo para este viernes por riesgo de lluvias persistentes en Bizkaia y Gipuzkoa, según ha informado el Departamento de Seguridad.
Este aviso amarillo se mantendrá activado durante toda la jornada, ante la previsión de que se puedan acumular más de 60 litros/m2 en puntos de la vertiente cantábrica.
Asimismo, en el interior se podrían acumular 10-30 litros/m2 en la mitad oeste y 20-40 litros/m2 en la mitad este.
Se esperan chubascos moderados, persistentes y muy abundantes. La nubosidad será abundante y la lluvia será generalizada. Además, el viento del norte se dejará notar y a ratos será molesto.
Las temperaturas diurnas bajarán notablemente, aunque las máximas se mantendrán en general por encima de los 10º C. Las temperaturas mínimas apenas cambiarán.
El sábado continuará el ambiente revuelto e inestable. La lluvia ya no será tan abundante como en jornadas precedentes, pero afectará a diversas zonas y, sin caer de forma continua, puede hacerlo en cualquier momento del día.
Por la tarde se pueden abrir algunos claros. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, mientras que las mínimas serán más frescas.
