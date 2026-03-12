Últimos rayos de sol antes de la lluvia, llega un fin de semana invernal

Cuando parecía que ya asomaba la primavera y podíamos empezar a guardar lo abrigos, el tiempo viene a recordarnos que aún es invierno y que, al fin y al cabo, es buena señal que en esta época del año estemos hablando de lluvia y frío. Así, aunque hoy y mañana por la mañana el tiempo será luminoso, con la tarde del viernes llegarán las lluvias y el sábado el ambiente será invernal.

Hoy, jueves, predominará el ambiente soleado y subirán las temperaturas, y una vez disipadas las nieblas matinales y los intervalos nubosos, la jornada transcurrirá luminosa y agradable. Las temperaturas máximas subirán y rondarán los 16-18 ºC gracias al viento sur que soplará suave durante la primera mitad del día, aunque cambiará a componente norte durante la tarde-noche.

El viernes, durante la primera mitad del día continuaremos las temperaturas templadas, con nubes y claros y viento del suroeste, lo que hará que los termómetros vuelvan a subir hasta los 18-19 ºC, pero por la tarde el tiempo cambiará radicalmente. El viento cambiará a noroeste y soplará con fuerza, con lo que las temperaturas comenzarán a bajar y se producirán chubascos, que afectarán sobre todo a la vertiente cantábrica, pero que por la noche serán generalizados.

El sábado durante toda la jornada el viento soplará del noroeste, lo que traerá consigo un ambiente invernal, frío, lluvia, tormentas, e incluso nieve en las cumbres. Las temperaturas máximas descenderán en todo el territorio, no pasarán de los 7-9 ºC en el interior y apenas alcanzarán los 11-12 ºC en la costa. Además, se producirán chubascos, sobre todo en la mitad norte y no se descartan tormentas que podrían ir acompañadas de granizo, con la cota de nieve en torno a los 1000 metros.

El domingo todo apunta a que, aunque el ambiente será más tranquilo, será un nuboso, húmedo y frío, con vientos del noroeste flojos y posibilidad de lluvias débiles, especialmente en la vertiente cantábrica, donde las temperaturas no sufrirán grandes cambios. En zonas de montaña y punto se Álava, podría helar débilmente.