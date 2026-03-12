Eguraldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euri-aurreko azken izpien ondoren, negu-girokoa dator asteburua

Gaur eta bihar goizean eguraldi argitsua izango bada ere, ostiral arratsaldearekin batera euri-kontuak iritsiko dira eta larunbatean gailurrak zuritu ere egin litezke.
euria-negua-eguraldia-natura-hotza
Ardiak Aloña aldean bazkan. Argazkia: Gurutze Azkarate.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Udaberria bazetorrela eta beroki lodienak gordetzen has gintezkela zirudienean, eguraldiak gogoratuko digu negua dela oraindik eta garaian garaikoa gertatzea, azken finean, seinale ona dela. Hala, gaur eta bihar goizean eguraldi argitsua izango bada ere, ostiral arratsaldearekin batera euri-kontuak iritsiko dira eta larunbatean negu-giroa izango da nagusi. Urte-sasoiari dagokiona, ez besterik. 

Gaur, osteguna, giro eguzkitsua nagusituko de eta tenperaturak gora egingo du, eta behin goizeko behe-lainoak eta hodei multzoak deseginda, argitsu eta goxo joango da eguna. Tenperatua maximoek gora egingo dute eta 16-18 ºC-en bueltan joko dute goia egunaren lehen partean leun ibiliko den hego-haizeari esker, nahiz eta egunaren azken partean iparrera aldatuko duen.  

Ostiralean, egunaren lehen partean tenperatura epelekin jarraituko dugu, hodei eta ostarteekin eta hego-mendebaldeko haizearekin. Horrek termometroak berriz ere 18-19 ºC-raino igotzea ekarriko du baina arratsaldean, goitik behera aldatuko da eguraldia. Haizea ipar-mendebaldera aldatuko da eta zakar joko du. Horrekin batera tenperaturak jaisten hasiko dira eta zaparradak botako ditu, arratsaldean batez ere isurialde atlantikoan eta gauean, jada, denean. 

Haizeak ipar mendebaldetik joko du larunbatean ere egun osoan zehar eta horrek negu-giroa ekarriko du, hotza, euri-ekaitzak, eta elurra ere bai tontorretan. Tenperatura maximoek behera egingo dute lurralde osoan, barnealdean ez dira 7-9 ºC-tik pasako eta kostaldean 11-12 ºC-ra iritsiko dira ozta-ozta. Gainera, zaparradak egingo ditu, batez ere ipar partean eta ez da baztertzen ekaitzak lehertzea, txingor eta guzti, tarteka. Elur-kota 1.000 metro inguruan egongo da. 

Igandean badirudi zertxobait lasaituko direla goialdeak, baina egun hodeitsu, umel eta hotza izango da. Ipar-mendebaldeko haizeak ahul joko du eta euri txikia egin dezake, bereziki Kantauri isurialdean. Tenperaturak berdintsu jarraituko du eta izotz txikia egin dezake mendi inguruetan eta Arabako zenbait tokitan. 

Negua Eguraldia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X