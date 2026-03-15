La primavera se anticipa con días soleados y cálidos
Aunque hasta el próximo viernes no llegará oficialmente la primavera, el ambiente que predominará los días previos será claro y con temperaturas de más de 20 grados.
Semana muy soleada y templada. El lunes por la mañana todavía quedarán algunos restos de lluvia, pero para la tarde las precipitaciones remitirán y se abrirán grandes claros. Por lo tanto, a pesar de que en las primeras horas del día los cielos estarán cubiertos, incluso con alguna posibilidad de llovizna en la costa, la tarde será soleada. No obstante, en zonas de montaña habrá más nubes.
Las temperaturas subirán hasta los 15-16 grados en la costa y los 14-15 grados en el interior.
A partir del martes, el ambiente será primaveral. Los termómetros subirán considerablemente, con la llegada del viento sur. En la costa los termometros alcanzarán los 23-24 grados , mientras que en el interior rondarán los 20 grados. El sol, además, brillará como preludio de la primavera que llegará el viernes.
Cabe destacar que en Pamplona y Vitoria-Gasteiz, la mañana será fría.
El miércoles y el jueves no se esperan cambios, ya que los grandes claros y las temperaturas templadas serán protagonistas durante toda la jornada.
Parece, además, que el viernes también el tiempo seguirá la misma tónica.
Todavía es pronto para saber si el sábado llega o no el cambio.
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A solo una semana para el inicio de la primavera, el invierno se está despidiendo con mucha lluvia, frío e incluso nieve en las cimas más altas.
El tiempo dará un giro esta tarde: llegan la lluvia y el frío para el fin de semana
Tras una mañana todavía luminosa y templada, el cambio llegará esta tarde con la entrada de viento del noroeste, que traerá lluvia, descenso de las temperaturas y un ambiente invernal durante el fin de semana.
Últimos rayos de sol antes de la lluvia, llega un fin de semana invernal
Aunque hoy y mañana por la mañana el tiempo será luminoso, con la tarde del viernes y el giro del viento de sur a noroeste, llegará el cambio, la lluvia y el frío.
Alternancia de nubes y claros y lluvia para comenzar la semana
A partir de la tarde aumentará la nubosidad y se producirán chubascos. El martes con el paso de las horas las nubes irán a menos y se abrirán claros, y ya por la tarde el riesgo de chubascos será menor.
Ambiente revuelto y variable para esta semana
De lunes a miércoles lloverá de forma intermitente, mientras que el jueves y el viernes serán días soleados y con temperaturas agradables. El fin de semana volverá a empeorar el tiempo, con lluvia, frío y ambiente invernal en general.
Aviso amarillo en Bizkaia y Gipuzkoa por lluvias persistentes
Este aviso amarillo se mantendrá activado durante toda la jornada, ante la previsión de que se puedan acumular más de 60 litros/m2. Se esperan chubascos moderados, persistentes y muy abundantes. Además, la nubosidad será abundante y la lluvia será generalizada.
La lluvia y el descenso de temperaturas ponen fin al ambiente cálido
El tiempo revuelto e inestable se mantendrá al menos hasta el fin de semana.
El ambiente soleado se mantendrá hasta el miércoles; el jueves vuelve la lluvia y bajan las temperaturas
Las temperaturas se situarán en valores templados para la época del año, con máximas de hasta 20 ºC en la costa.
Semana partida en dos: de lunes a miércoles, soleada y templada, y a partir del jueves, lluviosa y fresca
El ambiente primaveral predominará durante los cuatro primeros días de marzo y las máximas rondarán los 16-20 ºC. Se esperan cambios conforme avance la semana, con lluvia y descenso de temperaturas.