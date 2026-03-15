Semana muy soleada y templada. El lunes por la mañana todavía quedarán algunos restos de lluvia, pero para la tarde las precipitaciones remitirán y se abrirán grandes claros. Por lo tanto, a pesar de que en las primeras horas del día los cielos estarán cubiertos, incluso con alguna posibilidad de llovizna en la costa, la tarde será soleada. No obstante, en zonas de montaña habrá más nubes.

Las temperaturas subirán hasta los 15-16 grados en la costa y los 14-15 grados en el interior.

A partir del martes, el ambiente será primaveral. Los termómetros subirán considerablemente, con la llegada del viento sur. En la costa los termometros alcanzarán los 23-24 grados , mientras que en el interior rondarán los 20 grados. El sol, además, brillará como preludio de la primavera que llegará el viernes.

Cabe destacar que en Pamplona y Vitoria-Gasteiz, la mañana será fría.

El miércoles y el jueves no se esperan cambios, ya que los grandes claros y las temperaturas templadas serán protagonistas durante toda la jornada.

Parece, además, que el viernes también el tiempo seguirá la misma tónica.

Todavía es pronto para saber si el sábado llega o no el cambio.