Udaberri giro beteko egunak

Ostarteak eta 20 gradutik gorako tenperaturak izango ditugu udaberriari hasiera emango dion astean. Astelehenen goiza, ostera, petral samarra izango da.
EITB

Eguzkitsu eta epel dator astea. Astelehen goizean euri hondarren batzuk geratuko dira oraindik zirikari, baina arratsalderako atertzera egingo du ia denean. Esan bezala, goizeko lehen orduetan estalita ikusiko ditugu zeruak, eta euri pittin bat egiteko aukera ere izango da kostaldean; gutxi, baina.  Arratsaldean, berriz, ostarteak nagusituko dira, nahiz eta mendi inguruetan hodeiren bat edo beste gelditu.

Tenperaturak koska bat egingo du gora: kostaldean 15-16 gradura iritsiko dira maximoak, eta barnealdean, 14-15 gradura.

Asteartetik aurrera, udaberri giroa gailenduko zaio negu aroari. Termometroak nabarmen igoko dira, hego haizea gurera heldu eta batera. Itsasotik gertu 23-24 gradu neurtuko dira; barnealdean, berriz, 20 inguru. Eguzkiak, gainera, goxotu egingo du eguna, ostiralean iritsiko den udaberriaren atariko gisa. Goizak, ordea, hotzetik joko du. Iruñean eta Gasteizen, esaterako, 3 gradurekin esnatuko dira goiztiarrenak, eguerdirako dezente berotuko badu ere.

Asteazkena eta osteguna erro beretik datoz, zeruak urdin eta tenperaturak epel izango baitira. 

Badirudi, gainera, ostiralean ere eguraldiak udaberri giroari eutsiko diola.

Goiz da oraindik larunbatean aldaketa datorren ala ez jakiteko.

 

 

Eguraldia

