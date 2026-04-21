El viento del sur disparará los termómetros hasta los 30 grados

Llega el calor veraniego con temperaturas máximas que rondarán los 30 grados. La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy, martes, una jornada de ambiente poco nuboso y viento del sureste que elevará las temperaturas de manera notable.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 30 grados en la costa y rondarán los 29 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 10 grados del interior y los 13-15 grados en la costa.

Sin embargo, a partir de la tarde aumentarán las nubes de evolución, que dejarán chubascos y tormentas a últimas horas, que podrían ir acompañadas de granizo y de viento racheado.

El miércoles bajarán las temperaturas máximas, de manera acusada en la mitad norte. La jornada arrancará con cielo poco nuboso, y a partir de la mañana el viento pasará a soplar del oeste y por la tarde se fijará del norte. Las nubes bajas irán a más en la vertiente cantábrica y durante la tarde-noche el cielo podría quedar parcialmente nuboso.

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