Tenperatura maximoak 30 graduraino iritsiko dira hego haizeak bultzatuta
Hala ere, arratsaldetik aurrera bero-hodeiak garatuko dira eta litekeena da, tokian-tokian, ekaitza lehertu eta zaparrada batzuk botatzea.
Uda sasoiko tenperaturak espero dira gaur Euskal Herrian eta tenperaturak 30 graduraino iritsiko dira.. Euskalmeten iragarpenaren arabera, giro eguzkitsua nagusituko da egunaren erdiko orduetan, eta, hego haizearen ondorioz, aurreko egunetan baino bero handiagoa egingo du.
Tenperatura maximoak 30 graduren bueltan kokatuko dira.
Hala ere, arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira eta litekeena da trumoi-ekaitza lehertu eta zaparrada batzuk botatzea.
Asteazkenean tenperatura maximoak nabarmen jaitsiko dira, bereziki ipar partean. Egunaren hasieran zeruan hodei gutxi egongo badira, nahiz eta lanbro eta lainogune batzuk sor daitezkeen. Goizetik aurrera haizea mendebaldera aldatuko da eta arratsaldean iparraldetik joko du. Ipar partean behe-hodeiak ugaritu egingo dira eta baliteke iluntze partean zerua hodeitsu geratzea. Hegoaldean, berriz, ostarteak eta hodeiak tartekatuko dira, baina giro eguzkitsua nagusituko da oro har.
Kontsulta ezazu eguraldiaren iragarpena, eta bidali zure argazkiak eta bideoak.
