Robots corren, juegan al fútbol, chocan y se desploman en las Olimpiadas de robots de China

BEIJING (China), 15/08/2025.- Humanoid robot boxers in action during the 2025 World Humanoid Robot Games at the National Speed Skating Oval in Beijing, China, 15 August 2025. The 2025 World Humanoid Robot Games will span three days, from 15 to 17 August. EFE/EPA/WU HAO
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Robotak korrika doaz, futbolean jokatzen dute, talka egiten dute eta Txinako roboten olinpiadetan erortzen dira
Agencias | EITB

Última actualización

China ha inaugurado los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, un evento de tres días con el que pretende exhibir sus avances en inteligencia artificial y robótica, con la participación de 280 equipos de 16 países. Los robots compiten en deportes como atletismo y tenis de mesa, y también afrontan retos específicos como clasificar medicamentos, manipular materiales o realizar tareas de limpieza. Los equipos proceden de países como Estados Unidos, Alemania y Brasil, entre otros.

Inteligencia artificial China Tecnología

