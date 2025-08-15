ROBOTEN OLINPIADAK
Robotak, korrika, futbolean jokatzen eta talka egiten Txinako roboten olinpiadetan

BEIJING (China), 15/08/2025.- Humanoid robot boxers in action during the 2025 World Humanoid Robot Games at the National Speed Skating Oval in Beijing, China, 15 August 2025. The 2025 World Humanoid Robot Games will span three days, from 15 to 17 August. EFE/EPA/WU HAO
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Txinak giza itxurako Roboten Munduko Jokoak inauguratu ditu. Hiru eguneko ekitaldia da, eta adimen artifizialean eta robotikan egindako aurrerapenak erakutsi nahi ditu, 16 herrialdetako 280 talderen parte-hartzearekin. Robotak atletismoan eta mahai-tenisean lehiatzen dira, eta erronka espezifikoei ere aurre egiten diete, hala nola sendagaiak sailkatzea, materialak manipulatzea edo garbiketa-lanak egitea.

Inteligentzia artifiziala Txina Teknologia

