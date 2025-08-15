Robotak, korrika, futbolean jokatzen eta talka egiten Txinako roboten olinpiadetan
Txinak giza itxurako Roboten Munduko Jokoak inauguratu ditu. Hiru eguneko ekitaldia da, eta adimen artifizialean eta robotikan egindako aurrerapenak erakutsi nahi ditu, 16 herrialdetako 280 talderen parte-hartzearekin. Robotak atletismoan eta mahai-tenisean lehiatzen dira, eta erronka espezifikoei ere aurre egiten diete, hala nola sendagaiak sailkatzea, materialak manipulatzea edo garbiketa-lanak egitea.
Teknologiari buruzko albiste gehiago
BEC ordenagailuz eta informatikazale amorratuz beteko da berriro uztailaren 24tik 27ra
Estatuko 'lan party' handienak eta Europako garrantzitsuenetako batek 4.000 ordenagailu eta dozenaka stand hartuko ditu, eta teknologia berriak, berrikuntza eta kultura digitala maite dituzten 5.000 pertsona bilduko ditu lau egunez.
Linda Yaccarino X enpresako zuzendariak dimisioa eman du, bi urtez Elon Musken konpainiaren buru izan ondoren
Yaccarinok alde egiteko erabakia iragarri du arrazoirik eman gabe, eta aditzera eman du ez dagoela inolako desadostasunik Elon Muskekin. Are gehiago, "izugarri eskertuta" dagoela erantsi du.
Trumpek 90 egunez luzatu du TikToki Txinatik bereizteko emandako epea
Trumpek 90 egun gehiago eman dizkio TikToki Txinako matrizetik bereiz dadin, AEBn erabili ahal izateko. Bidenen agintaldiko lege batek Txinarekin moztera behartzen zuen aplikazioa, AEBren "arerioa" dela iritzita, baina Trump presidenteak luzapenak onartu ditu TikTokek AEBko inbertitzaile bat aurkitu dezan.
Euskarazko eta beste hizkuntza gutxituetako txatbotak sortzeko modu berritzailea topatu du HiTZ zentroak
Orain arte, txatboten elkarrizketa onak izateko gaitasuna Interneten modu irekian hizkuntza jakin batean idatzita dauden dokumentu kopuruaren araberakoa zen, baina metodo berriak izugarri erraztuko du txatboten jarduna egokiagoa izatea.
Nintendo Switch 2a erosi aurretik jakin beharreko 5 gauza
Nintendoren kontsola berria ostegun honetan, ekainak 5, merkaturatu dute eta hemen dituzu erosi aurretiko jakingarri batzuk.
Donostiako CIC nanoGUNE errefererentzia-zentro bihurtuko da teknologia kuantikoan
Ibaeta auzoan dagoen CIC nanoGUNEren eraikinak bigarren dorre bat izango du, eta bertan hardware kuantikoaren ikerketara bideratutako laborategiak egongo dira.
Espainiar Estatuko hiru pasahitz erabilienak segundu bakar batean deszifra daitezke
Igandean Pasahitzaren Nazioarteko Eguna dela eta, Gipuzkoako Ziur Industria Segurtasun Zentroak ohartarazi du ziberasko gehienak pasahitzak lapurtuta egin ohi dituztela ziberkriminalek.
YouTuberen 20. urteurrena: Hau da 2005eko apirilaren 23an plataformara igotako lehen bideoa
2005eko apirilaren 23an, hogei urteko gazte batek 18 segundoko grabazio bat igo zuen. Igotakoak mundua irauliko zuen, 530 milioi bistaratze baino gehiago lortuta.
OpenAI bere sare sozial propioan ari da lanean, eta Xen antzekoa izango litzateke
Sam Altman OpenAIko zuzendari exekutiboak pribatuan iritziak eskatu ditu oraindik lehen faseetan dagoen proiektuari buruz. Ez dago argi konpainiak sare soziala aplikazio independente gisa abiarazteko edo ChatGPTn barneratzeko asmoa duen.