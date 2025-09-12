IBM Quantum System Two
Donostia inagurará el 15 de octubre el superordenador cuántico más potente de Europa

Inicialmente estaba previsto que el campus de Ikerbasque en Donostia acogiera un Quantum System One de IBM, pero tras la actualización del acuerdo se desplegará el System Two, considerado la “joya de la corona” de la multinacional tecnológica.
Euskaraz irakurri: Donostiak Europako superordenagailu kuantiko indartsuena inauguratuko du urriaren 15ean
EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco e IBM han confirmado que el 15 de octubre se inaugurará en Donostia-San Sebastián el primer IBM Quantum System Two de Europa, un superordenador con procesador de 156 cúbits que se instalará en el campus de Ikerbasque. Será el segundo de su tipo en el mundo y el más avanzado desarrollado por la compañía estadounidense hasta la fecha.

El campus de la Fundación Ikerbasque en Donostia albergará la versión más innovadora de la familia de ordenadores cuánticos de IBM. Inicialmente estaba previsto instalar un Quantum System One, pero tras la actualización del acuerdo se desplegará el System Two, considerado la “joya de la corona” de la multinacional tecnológica.

El procesador IBM Quantum Heron de 156 cúbits con el que contará está diseñado para alcanzar la llamada “escala de utilidad”, es decir, una capacidad de cálculo que le permite resolver problemas extraordinariamente complejos que resultan imposibles para la computación clásica.

Esta infraestructura permitirá avanzar en múltiples campos de aplicación: desde el desarrollo de nuevos fármacos, materiales y baterías, hasta la mejora de sistemas de comunicación o la investigación en fertilizantes. 

La llegada del Quantum System Two situará a Euskadi como un punto de referencia en la computación cuántica a nivel internacional.

¿Qué es un superordenador cuántico?

Donostia-San Sebastián Tecnología

