IBM Quantum System Two
Urriaren 15ean inauguratuko dute Europako superordenagailu kuantiko indartsuena, Donostian

Hasiera batean aurreikusita zegoen Ikerbasqueren Donostiako campusak IBMren Quantum System One bat hartzea, baina akordioa eguneratu ondoren System Two bat izango dute, multinazional teknologikoaren "harribitxia", hain zuzen ere.

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak eta IBMk baieztatu dute urriaren 15ean inauguratuko dutela Donostian Europako lehen IBM Quantum System Two156 kubiteko prozesadorea duen superordenagailua, Ikerbasqueren campusean. Munduan horrelako bigarrena izango da, estatubatuar konpainiak orain arte garatu duen aurreratuena.

Ikerbasque Fundazioak Donostian duen campusak IBMren ordenagailu kuantikoen familiaren azken bertsioa hartuko du, berriena. Hasiera batean Quantum System One bat instalatzea aurreikusita zegoen, baina akordioa eguneratu ondoren System Two bat izango da, multinazional teknologikoaren "harribitxia", hain zuzen ere.

156 kubiteko IBM Quantum Heron prozesadorea "erabilgarritasun-eskala" lortzeko diseinatuta dago, hau da, konputazio klasikorako ezinezkoak diren problema konplexuak ebazteko aukera ematen dion kalkulu-ahalmena.

Azpiegitura horri esker, aplikazio eremu ugaritan aurrera egiteko aukera emango du, besteak beste, sendagaiak sortu, material eta bateria berriak garatu, komunikazio sistemak hobetu edota ongarriak ikertzeko aukera emango baitu.

Quantum System Two superordenagailuari esker, nazioartean konputazio kuantikoaren erreferentziagune izango da Euskadi.

Zer da superordenagailu kuantikoa?

