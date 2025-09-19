El algoritmo de TikTok, clave en las negociaciones entre EE. UU. y China sobre su venta
El algoritmo de recomendación de TikTok se perfila como una de las piezas centrales de la llamada prevista este viernes entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que podrían concretar el pacto anunciado esta semana para que la 'app' opere en EE. UU. sin vínculos con su matriz china, ByteDance.
Después de la cuarta ronda de negociaciones comerciales en Madrid esta semana, ambas potencias alcanzaron un "marco de acuerdo" sobre TikTok, tras meses de incertidumbre y prórrogas que han puesto a la popular aplicación de vídeos cortos al borde del veto en el país norteamericano en varias ocasiones.
Trump firmó este martes un decreto por el que extiende hasta el 16 de diciembre el plazo legal para que ByteDance venda la propiedad de TikTok en Estados Unidos o, de lo contrario, la aplicación de vídeos quedará prohibida en dicho país.
El punto decisivo reside en definir quién controla, mantiene y actualiza el motor de recomendaciones, una de las claves del éxito de TikTok en Estados Unidos, donde cuenta con 150 millones de usuarios.
El viceprimer ministro chino He Lifeng, citado por la prensa estatal, afirmó que Pekín realizará revisiones de exportación tecnológica "conforme a las leyes y regulaciones" y que respalda negociaciones comerciales "en igualdad de condiciones" entre empresas.
Por un lado, en Estados Unidos, la ley aprobada en 2024 exige que cualquier "desinversión cualificada" impida mantener vínculos operativos con entidades controladas por un "adversario extranjero", incluidos los relativos al funcionamiento de un algoritmo de recomendación, lo que obstaculiza que las operaciones de TikTok en Estados Unidos conserven lazos con la china ByteDance.
Por otro, la normativa de control de exportaciones de Pekín prohíbe a las empresas chinas vender los algoritmos de su 'software', por lo que la venta de TikTok debería ser aprobada expresamente por las autoridades chinas. Además, Pekín tiene una 'acción de oro' en ByteDance que le da derecho a veto sobre cualquier decisión.
Si finalmente TikTok pasase a control de una entidad estadounidense pero las autoridades chinas vetasen la transferencia del algoritmo, "sería muy difícil y caro crear uno nuevo", advierte el analista estadounidense Bill Bishop.
"YouTube y Meta han gastado mucho dinero tratando de desarrollar un algoritmo como el de TikTok y no lo han logrado todavía", agregó Bishop, quien planteó la posibilidad de que el Gobierno estadounidense "imponga algún tipo de 'período de transición' para seguir usando el algoritmo actual, controlado por ByteDance, mientras se intenta desarrollar uno nuevo".
Cabe recordar que, al igual que servicios como Google, Facebook o X, TikTok está bloqueado en China, donde ByteDance gestiona Douyin, la aplicación original de TikTok y que es completamente independiente de su versión internacional.
Más noticias sobre tecnología
La "mala conexión wifi" arruina la presentación de las gafas inteligentes de Mark Zuckerberg
El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha presentado las gafas inteligentes Meta Ray-Ban Display. En el acto de presentación, los múltiples fallos de la nueva herramienta han sido los protagonistas. Zuckerberg, avergonzado, ha achacado a la conexión wifi los fallos de las nuevas gafas inteligentes.
Donostia inagurará el 15 de octubre el superordenador cuántico más potente de Europa
Inicialmente estaba previsto que el campus de Ikerbasque en Donostia acogiera un Quantum System One de IBM, pero tras la actualización del acuerdo se desplegará el System Two, considerado la “joya de la corona” de la multinacional tecnológica.
Robots corren, juegan al fútbol, chocan y se desploman en las Olimpiadas de robots de China
China ha inaugurado los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, un evento de tres días con el que pretende exhibir sus avances en inteligencia artificial y robótica, con la participación de 280 equipos de 16 países. Los robots compiten en deportes como atletismo y tenis de mesa, y también afrontan retos específicos como clasificar medicamentos, manipular materiales o realizar tareas de limpieza. Los equipos proceden de países como Estados Unidos, Alemania y Brasil, entre otros.
El BEC se volverá a llenar de ordenadores y de apasionados de la informática del 24 al 27 de julio
La mayor 'lan party' del Estado y una de las más relevantes de Europa acogerá más de 4000 ordenadores, kilómetros de cableado, decenas de stands y reunirá durante cuatro días a 5000 apasionados de las nuevas tecnologías, la innovación y la cultura digital.
Dimite la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, tras dos años al frente de la compañía de Elon Musk
Yaccarino ha anunciado su marcha sin dar las razones, dando a entender que no existe ninguna discrepancia con Elon Musk, a quien ha declarado estar "inmensamente agradecida".
Trump da 90 días más a TikTok para desligarse de su matriz china y poder operar en EE. UU.
Una ley del mandato de Biden obligaba a la app a desligarse de China por considerar al país "adversario" de Estados Unidos, pero el presidente Trump ha otorgado prórrogas para que TikTok encuentre otro inversor en el país norteamericano.
El centro HiTZ descubre una forma innovadora de crear chatbots en euskera y otras lenguas minorizadas
Hasta ahora, la capacidad de los chatbots para mantener buenas conversaciones dependía de la cantidad de documentos disponibles en Internet de forma abierta en un determinado idioma, pero el nuevo método facilitará enormemente la creación de chatbots comprensibles.
5 cosas que debes saber antes de comprarte una Nintendo Switch 2
La nueva de Nintendo sale a la venta este jueves 5 de junio y estas son algunas de las cosas que debes saber antes de comprártela.
CIC nanoGUNE en Donostia se consolida como centro de referencia tecnológica en tecnología cuántica
El edificio de CIC nanoGUNE situado en el barrio de Ibaeta contará con una segunda torre que albergará laboratorios dedicados a la investigación en hardware cuántico.