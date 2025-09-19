TikTok
TikToken algoritmoa salmentaren gako, AEB eta Txinaren arteko negoziazioetan

Aste honetan Madrilen merkataritza negoziazioen laugarren erronda egin ondoren, bi potentziek "akordio esparru" bat lortu zuten TikToken inguruan. Gomendioen motorra nork kontrolatzen, mantentzen eta eguneratzen duen zehaztea da puntu erabakigarria, hori baita TikTokek Estatu Batuetan duen arrakastaren (150 milioi erabiltzaile) gakoetako bat.

LOS ANGELES (United States), 15/09/2025.- Signage is on display at TikTok headquarters in Los Angeles, California, USA, 15 September 2025. US and Chinese officials said they have reached a framework agreement to switch the TikTok app to US-controlled ownership that will be confirmed in a call on 19 September between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping. EFE/EPA/ALLISON DINNER
TikTok egoitza Los Angelesen, Kalifornia AEB Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

TikToken gomendiozko algoritmoa izango da, itxura guztien arabera, ostiral honetan Xi Jinping Txinako presidentearen eta Donald Trump AEBko presidentearen artean aurreikusitako deiaren gakoetako bat. Dei horretan zehaztu dezakete bieke ere, 'app'-ak AEBn ByteDance matrize txinatarrarekin loturarik izan gabe funtziona ahal dezan aste honetan iragarritako ituna. 

Aste honetan Madrilen merkataritza negoziazioen laugarren erronda egin ondoren, bi potentziek "akordio esparru" bat lortu zuten TikToken inguruan, hilabeteetako ziurgabetasun eta luzapenen ondoren; bideo laburren aplikazio ezaguna hainbat aldiz egon baita AEBko herrialdean betatua egoteko hari-harian. 

Trumpek dekretu bat sinatu zuen astearte honetan, ByteDancek TikTok AEBn saltzeko legezko epea abenduaren 16ra arte luzatzeko, osterantzean, bideoen aplikazioa debekatuta geratuko baitzen herrialde horretan.

Gomendioen motorra nork kontrolatzen, mantentzen eta eguneratzen duen zehaztea da puntu erabakigarria, hori baita TikTokek Estatu Batuetan duen arrakastaren (150 milioi erabiltzaile) gakoetako bat.

He Lifeng Txinako lehen ministrordeak, estatuko prentsak aipatuta, adierazi du Pekinek esportazio teknologikoko berrikuspenak "legeen eta erregulazioen arabera" egingo dituela, eta enpresen arteko merkataritza negoziazioak babesten dituela, "baldintza berdinetan" egiten badira. 

Alde batetik, AEBn, 2024an onartutako legeak eskatzen du edozein "desinbertsio kualifikatuk" galaraz dezala "atzerriko aurkari" batek kontrolatutako erakundeekin lotura operatiboak izatea, gomendio algoritmo baten funtzionamenduari buruzkoak barne, eta horrek oztopatu egiten du TikTokek AEBn egin operazioek ByteDance txinatarrarekin loturak mantentzea.

Bestetik, Pekingo esportazioak kontrolatzeko araudiak debekatu egiten die Txinako enpresei beren 'softwarearen' algoritmoak saltzea, eta, beraz, TikToken salmenta berariaz onartu beharko lukete Txinako agintariek. Gainera, Pekinek 'urrezko akzio' bat du ByteDancen, edozein erabakiri betoa jartzeko eskubidea ematen diona.

Kontuak kontu, azkenean TikTok erakunde estatubatuar baten kontrolpean egotera igaroko balitz, baina Txinako agintariek algoritmoaren transferentziari betoa jarriko baliote, "oso zaila eta garestia izango litzateke beste algoritmo bat sortzea", Bill Bishop analista estatubatuarrak ohartarazi duenez.

"YouTubek eta Metak diru asko gastatu dute TikTokek duen bezalako algoritmo bat garatu nahian, eta oraindik ez dute lortu", gaineratu du Bishopek, eta AEBko Gobernuak "trantsizio aldi" motaren bat ezartzeko aukera proposatu du, ByteDancek kontrolatzen duen egungo algoritmoa erabiltzen jarraitu ahal izateko, AEBn bertan berri bat garatzen saiatzen den bitartean".

Gogoratu behar da, Google, Facebook edo X bezalako zerbitzuak bezala, TikTok blokeatuta dagoela Txinan, non ByteDancek Douyin kudeatzen duen, TikToken jatorrizko aplikazioa, erabat independentea dena nazioarteko bertsiotik.

