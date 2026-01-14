La Wikipedia cumple 25 años y la edición en euskera se consolida como referente de las lenguas minorizadas
La Wikipedia, nacida el 15 de enero de 2001 e impulsada por Jimmy Wales y Larry Sanger, cumple 25 años convertida en uno de los principales referentes del conocimiento libre en internet. Editada en más de 300 idiomas y gestionada por la Wikimedia Foundation, la enciclopedia afronta ahora el reto de adaptarse a la irrupción de la inteligencia artificial, que a la vez se apoya en la fiabilidad de sus contenidos para entrenar sus modelos.
En este contexto global, la Wikipedia en euskera se ha consolidado como uno de los proyectos más exitosos en lenguas minorizadas, tanto por volumen como por impacto cultural. La Euskarazko Wikipedia comenzó su andadura el 6 de diciembre de 2001 y, tras superar los 4.000 artículos en 2005, ha mantenido un crecimiento constante hasta alcanzar cerca de medio millón de artículos en la actualidad, gracias a una comunidad de casi 186.000 usuarios registrados, más de un millar de ellos activos.
El propio Jimmy Wales puso a la Wikipedia en euskera como ejemplo del sentido de estos proyectos lingüísticos. En una entrevista en 2007 subrayó que, más allá del número de hablantes, la motivación principal es la conservación de la lengua y la cultura, algo que, a su juicio, explica el éxito de ediciones como la vasca o la catalana.
A lo largo de su historia, la Wikipedia en euskera ha ido marcando hitos significativos, como la elección consciente del artículo número 100.000, dedicado a Euskararen debekua (Prohibición del euskera), elaborado de forma colectiva por sus colaboradores. Además, en 2011 recibió un impulso institucional con la incorporación de cerca de 11.000 artículos por parte del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
Mientras la Wikipedia global supera los 63 millones de artículos, suma más de cien millones de usuarios registrados y figura entre los diez sitios web más visitados del mundo, la edición en euskera se mantiene como un ejemplo de cómo los proyectos colaborativos pueden fortalecer lenguas y comunidades, y como una pieza clave del ecosistema digital vasco en este cuarto de siglo de historia de la enciclopedia libre.
