Wikipediak 25 urte bete ditu, eta euskarazko edizioa hizkuntza gutxituen erreferente bihurtu da
Munduko entziklopedia aske eta kolaboratiborik handiena, 60 milioi artikulu baino gehiago dituela, 25. urteurrena ospatzen ari da. Era berean, euskarazko Wikipedia nabarmendu da, hazkunde iraunkorragatik, komunitate aktiboagatik eta euskara Interneten zaintzen eta zabaltzen laguntzeagatik.
2001eko urtarrilaren 15ean jaio zen Wikipedia, Jimmy Walesek eta Larry Sangerrek bultzatuta, eta 25 urte bete ditu, Interneteko ezagutza askearen erreferente nagus bihurtua. 300 hizkuntzatan baino gehiagotan argitaratzen da, eta Wikimedia Foundationek kudeatzen du. Adimen artifizialera egokitzeko erronkari aurre egin behar dio orain. Adimen artifiziala, aldi berean, edukien fidagarritasunean oinarritzen da bere ereduak prestatzeko.
Testuinguru honetan, euskarazko Wikipedia hizkuntza gutxituetako proiektu arrakastatsuenetako bat da, bai bolumenagatik, bai eragin kulturalagatik. Euskarazko Wikipediak 2001eko abenduaren 6an hasi zuen bere ibilbidea, eta 2005ean 4.000 artikulutik gora zituen; etengabeko hazkundeari eutsi dio Euskarazko Wikipediak eta milioi erdi artikulu inguru ditu gaur egun, erregistratutako ia 186.000 erabiltzaileko komunitateari esker, eta horietako milatik gora aktibo daude.
Jimmy Walesek berak jo zuen euskarazko Wikipedia proiektu linguistikoen adibidetzat. 2007an egindako elkarrizketa batean azpimarratu zuenez, hiztunen kopuruaz gain, motibazio nagusia hizkuntzaren eta kulturaren kontserbazioa da, eta horrek azaltzen du, haren ustez, euskarazko eta katalanezko edizioen arrakasta.
Historian zehar, Euskarazko Wikipediak mugarri garrantzitsuak ezarri ditu. Hala nola, Euskararen debekua 1000. artikulua izan zen. Modu kolektiboan egin zuten, eta modu kontzientean aukeratu zuten. 2011n, gainera, bultzada instituzionala jaso zuen, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak 11.000 artikulu inguru sartu baitzituen.
Wikipedia globalak 63 milioi artikulu baino gehiago ditu, ehun milioi erabiltzaile baino gehiago ditu erregistratuta, eta munduko hamar webgune bisitatuenen artean dago. Euskarazko edizioa, berriz, elkarlaneko proiektuek hizkuntzak eta komunitateak indartzeko duten moduaren adibide da, eta euskal ekosistema digitalaren funtsezko pieza da entziklopedia askearen mende laurden honetan.
