X bloqueará la generación de imágenes sexualizadas con Grok para todos los usuarios

La red social X, propiedad de Elon Musk, bloqueará la generación de imágenes sexualizadas a través de Grok, la inteligencia artificial integrada en la plataforma. La decisión llega tras la creciente polémica por la creación de fotografías e ilustraciones de personas reales con bikinis o ropa interior, entre ellas menores de edad.

Según ha explicado la cuenta de seguridad de X en un mensaje publicado en la propia red social, la medida responde al compromiso de “crear un espacio seguro para todos” y mantener una política de tolerancia cero frente a la explotación sexual de menores, los desnudos sin consentimiento y el contenido sexual no deseado.

La compañía ha detallado que ya se han aplicado medidas tecnológicas que impiden editar imágenes de personas reales con ropa reveladora, como bikinis o prendas íntimas. Esta restricción afecta a todos los usuarios, incluidos los que cuentan con suscripción de pago.

El pasado 9 de enero, X había limitado la función de generación de imágenes únicamente a los usuarios suscritos. Ahora, la plataforma ha ido más allá y ha extendido el bloqueo de este tipo de contenidos al conjunto de la comunidad, de modo que ya no será posible crear imágenes con ropa interior o similar mediante Grok.

Además, X ha precisado que la generación de imágenes de personas reales con bikinis o ropa interior queda bloqueada geográficamente en aquellas jurisdicciones donde sea ilegal, tanto a través de la cuenta de Grok como de su integración en la plataforma.

La decisión se produce en un contexto de crecientes presiones internacionales. La Unión Europea ha solicitado a X que conserve toda la documentación relacionada con la generación de imágenes hasta finales de año, mientras que Reino Unido ha amenazado con bloquear la red social. Malasia e Indonesia, por su parte, han prohibido directamente el uso de Grok.

También organizaciones de derechos digitales, de protección de la infancia y de defensa de los derechos de las mujeres han reclamado medidas más contundentes. En una carta abierta, han pedido a Apple y Google que retiren Grok de sus tiendas de aplicaciones, al considerar que se está utilizando para crear imágenes íntimas no consentidas, incluido material de abuso sexual infantil, lo que, a su juicio, vulnera las normas de estas plataformas.