X bloqueará la generación de imágenes sexualizadas con Grok para todos los usuarios

La red social amplía las restricciones de su inteligencia artificial tras la polémica por la creación de imágenes de personas reales con ropa íntima, incluidas menores de edad. La medida se aplica también a los suscriptores de pago.
Shah Alam (Malaysia), 12/01/2026.- The Grok artificial intelligence (AI) website is displayed on a mobile phone as a nationwide restriction on the service takes effect, in Shah Alam, outside Kuala Lumpur, Malaysia 12 January 2026. The Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) ordered a temporary block on the tool starting 11 January, citing its 'repeated misuse' to generate non-consensual sexually explicit images and 'grossly offensive' content. According to the regulator, the action was taken after social media platform X and xAI, the start-up behind Grok, failed to implement adequate technical safeguards despite multiple formal notices. (Malasia) EFE/EPA/FAZRY ISMAIL
Grok. Foto: EFE
Agencias | EITB

La red social X, propiedad de Elon Musk, bloqueará la generación de imágenes sexualizadas a través de Grok, la inteligencia artificial integrada en la plataforma. La decisión llega tras la creciente polémica por la creación de fotografías e ilustraciones de personas reales con bikinis o ropa interior, entre ellas menores de edad.

Según ha explicado la cuenta de seguridad de X en un mensaje publicado en la propia red social, la medida responde al compromiso de “crear un espacio seguro para todos” y mantener una política de tolerancia cero frente a la explotación sexual de menores, los desnudos sin consentimiento y el contenido sexual no deseado.

La compañía ha detallado que ya se han aplicado medidas tecnológicas que impiden editar imágenes de personas reales con ropa reveladora, como bikinis o prendas íntimas. Esta restricción afecta a todos los usuarios, incluidos los que cuentan con suscripción de pago.

El pasado 9 de enero, X había limitado la función de generación de imágenes únicamente a los usuarios suscritos. Ahora, la plataforma ha ido más allá y ha extendido el bloqueo de este tipo de contenidos al conjunto de la comunidad, de modo que ya no será posible crear imágenes con ropa interior o similar mediante Grok.

Además, X ha precisado que la generación de imágenes de personas reales con bikinis o ropa interior queda bloqueada geográficamente en aquellas jurisdicciones donde sea ilegal, tanto a través de la cuenta de Grok como de su integración en la plataforma.

La decisión se produce en un contexto de crecientes presiones internacionales. La Unión Europea ha solicitado a X que conserve toda la documentación relacionada con la generación de imágenes hasta finales de año, mientras que Reino Unido ha amenazado con bloquear la red social. Malasia e Indonesia, por su parte, han prohibido directamente el uso de Grok.

También organizaciones de derechos digitales, de protección de la infancia y de defensa de los derechos de las mujeres han reclamado medidas más contundentes. En una carta abierta, han pedido a Apple y Google que retiren Grok de sus tiendas de aplicaciones, al considerar que se está utilizando para crear imágenes íntimas no consentidas, incluido material de abuso sexual infantil, lo que, a su juicio, vulnera las normas de estas plataformas.

Grok, la inteligencia artificial de X, se convierte en una herramienta para la violencia machista

EITB

Miles de usuarios están utilizando la IA de Elon Musk para generar imágenes de mujeres sexualizadas sin su consentimiento. Este hecho ha generado una gran controversia en el mundo. Por ello, hemos hablado con dos mujeres de Colectiva Femias, que cruza arte, feminismo e IA para cuestionar sus sesgos y construir tecnologías más justas.

18:00 - 20:00
Grok, la inteligencia artificial de X, se convierte en una herramienta para la violencia machista
