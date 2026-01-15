SARE SOZIALAK
X-k blokeatu egingo du Grok bidezko irudi sexualizatuen sorkuntza erabiltzaile guztientzat

Adimen artifizialaren inguruko murrizketa gehiago ezarri ditu sare sozialak, arropa intimoa duten benetako pertsonen irudiak sortzeko polemikaren ondoren, adingabeak barne. Neurria ordainpeko harpidedunei ere aplikatzen zaie.

Shah Alam (Malaysia), 12/01/2026.- The Grok artificial intelligence (AI) website is displayed on a mobile phone as a nationwide restriction on the service takes effect, in Shah Alam, outside Kuala Lumpur, Malaysia 12 January 2026. The Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) ordered a temporary block on the tool starting 11 January, citing its 'repeated misuse' to generate non-consensual sexually explicit images and 'grossly offensive' content. According to the regulator, the action was taken after social media platform X and xAI, the start-up behind Grok, failed to implement adequate technical safeguards despite multiple formal notices. (Malasia) EFE/EPA/FAZRY ISMAIL
Grok. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Elon Musken X sare sozialak Groken bitartez egiten diren irudi sexualizatuen sorkuntza blokeatuko du. Bikiniak edo barruko arropa duten pertsonen argazkiak eta ilustrazioak sortzeko polemika gero eta handiagoa da eta hori izan da erabakia hartzeko arrazoia, tartean adingabeak baitaude

Xren segurtasun-kontuak sare sozialean bertan argitaratutako mezu batean azaldu duenez, neurriak "guztiontzako espazio seguru bat sortzeko" konpromisoari erantzuten dio, eta adingabeen sexu-esplotazioaren, baimenik gabeko biluzteen eta nahi ez den eduki sexualaren aurrean zero tolerantzia-politikari eutsi nahi dio.

Konpainiak zehaztu duenez, neurri teknologikoak aplikatu dira jada, benetako pertsonen irudiak bikiniak edo arropa intimoak erabiliz editatzea eragozten dutenak. Murrizketa horrek erabiltzaile guztiei eragiten die, baita ordainpeko harpidetza dutenei ere.

Joan den urtarrilaren 9an, X-k irudiak sortzeko funtzioa harpidetutako erabiltzaileentzat bakarrik mugatu zuen. Orain, plataforma harago joan da, eta eduki mota horien blokeoa komunitate osora zabaldu du; beraz, Grok-en bidez ezin izango da pertsona errealen irudirik sortu barruko arroparekin edo antzekoekin.

Gainera, X-k zehaztu du bikiniak edo barruko arropa duten benetako pertsonen irudiak sortzea geografikoki blokeatuta geratzen dela legez kanpokoa den jurisdikzioetan, bai Grok-en kontuaren bidez, bai plataforman integratzearen bidez.

Europar Batasunak X-ri eskatu dio irudiak sortzearekin lotutako dokumentazio guztia urte amaierara arte gordetzeko, eta Erresuma Batuak sare soziala blokeatzeko mehatxua egin du. Malaysiak eta Indonesiak, berriz, zuzenean debekatu dute Grok erabiltzea.

Eskubide digitalen, haurren babesaren eta emakumeen eskubideen defentsaren aldeko erakundeek ere neurri sendoagoak eskatu dituzte. Gutun ireki batean, Appleri eta Googleri eskatu diete Grok beren aplikazio-dendetatik kentzeko, baimenik gabeko irudi intimoak sortzeko erabiltzen ari direla uste baitute, haurren sexu-abusuko materiala barne, eta horrek plataforma horien arauak urratzen dituela uste dute.

Grok, Xren adimen artifiziala, indarkeria matxistarako erraminta berria

EITB

Milaka pertsona Elon Musken AA erabiltzen ari dira emakumeen irudi sexualizatuak sortzeko, haien baimenik gabe. Horrek eztabaida handia sortu du munduan. Horregatik, Colectiva Femiaseko bi kiderekin hitz egin dugu, artea, feminismoa eta AA lantzen dutenak.

18:00 - 20:00
Grok, Xren adimen artifiziala, indarkeria matxistarako erraminta berria
