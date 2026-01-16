Caída de X a nivel global por segunda vez esta semana

La red social X, antes Twitter, ha dejado de funcionar con normalidad sobre las 16:00, por causas todavía desconocidas y por segunda vez esta semana, ya que también tuvo problemas el martes. Los problemas se han reportado en varios países, también en Euskal Herria.

Los usuarios de la red social han comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio, que registra más de 4000 informes en España sobre las 16.20 horas.

El simple acceso a la red social resulta imposible, y si se logra, X asegura que "los posts no se están cargando en este momento" y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona.

Esta incidencia también se ha detectado en Grok, el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI.

Esta es la segunda incidencia en menos de una semana, pues este martes la red social también estuvo alrededor de una hora caída a nivel global.