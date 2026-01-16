Sare sozialak
X mundu mailan erori da, aste honetan bigarrenez

Sare soziala eta Grok adimen artifiziala ez dira kargatzen, eta ezin dira erabili.

Mikel Dominguez | EITB

Azken eguneratzea

X sare soziala (lehengo Twitter) 16:00etik dabil erorita, oraindik ezagutzen ez diren arrazoiengatik. Aste honetan bigarrenez gertatu da, asteartean ere arazoak izan baitzituen. Arazoak hainbat herrialdetan eman dira, baita Euskal Herrian ere.

Sare sozialeko erabiltzaileek Downdetector orriari jakinarazi diote mugikorrean zein webean sareak ez duela funtzionatzen, webgunera bidalitako txostenen arabera. Espainian bakarrik 4.000 mezu inguru jaso ditu webak.

Sarean sartzeko arazo handiak daude: gehienetan, ez da kargatzen, eta lortuz gero, X-k dio postak ez direla kargatzen, eta berriro saiatzeko eskatzen du, baina ez du funtzionatzen.

Intzidentzia hori Groken, xAIk garatutako adimen artifizial generatiboko chatbotean, ere antzeman da.

Aste bete baino gutxiagoan izan den bigarren intzidentzia da hau. Izan ere, astearte honetan sare soziala ere ordubete inguru egon zen erorita mundu osoan.

