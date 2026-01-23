TikTok crea una empresa conjunta bajo control estadounidense para esquivar el veto de la app en EEUU
TikTok ha confirmado el establecimiento de una sociedad conjunta "de propiedad mayoritariamente estadounidense" y en la que la compañía china ByteDance mantendrá una participación del 19,9 % para operar en Estados Unidos, lo que permitirá a la plataforma de microvideos evitar la prohibición de la aplicación en el país.
El presidente estadounidense, Donald Trump, principal impulsor del acuerdo, ha celebrado en redes sociales la confirmación de la noticia, adelantada por la prensa hace un mes, destacando la importancia de la app en el apoyo de los jóvenes en su triunfo electoral de 2024.
"¡Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok! Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, el más grande del mundo, y será una voz importante", ha comentado el inquilino de la Casa Blanca en TruthSocial. "Solo espero que en el futuro quienes usan y aman TikTok me recuerden", ha apostillado.
Asimismo, Trump ha querido agradecer a los miembros de su Administración que ayudaron a que este acuerdo llegara a buen término, así como "al presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, finalmente, aprobar el acuerdo. Podría haber tomado la decisión contraria, pero no lo hizo, y le agradezco su decisión".
En un comunicado, TikTok señala que el establecimiento de TikTok USDS Joint Venture cumple con la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Trump el 25 de septiembre de 2025, lo que permitirá a más de 200 millones de estadounidenses y 7,5 millones de empresas seguir usando la app en el país. "La empresa conjunta, de propiedad mayoritariamente estadounidense, operará bajo salvaguardas definidas que protegen la seguridad nacional mediante protección integral de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenido y garantías de software para los usuarios estadounidenses", ha indicado la empresa.
En concreto, la empresa conjunta cuenta, entre otras, con las firmas estadounidenses Silver Lake, Oracle y MGX como inversores gestores, cada una con una participación del 15%, mientras que la china ByteDance conserva el 19,9% de la empresa conjunta.
En virtud de una ley de seguridad nacional, ratificada por la Corte Suprema de EEUU en enero, ByteDance debía desinvertir en las operaciones estadounidenses de TikTok o enfrentarse a la prohibición efectiva de las actividades de la plataforma en el país. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, Donald Trump firmó una orden ejecutiva aprobando un acuerdo que podría mantener a TikTok operativa e impidiendo aplicar la ley de seguridad nacional durante un período de 120 días.
Entonces, el inquilino de la Casa Blanca ya anticipó que "inversores estadounidenses" se harían cargo de la empresa a través de una nueva sociedad conjunta con sede en territorio estadounidense, subrayando que ByteDance conservaría una participación no superior al 20% y que Oracle desempeñaría un papel clave.
