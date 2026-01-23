TikTokek AEBren kontrolpean dagoen enpresa bat sortu du AEBn app-aren betoa saihesteko
Donald Trump AEBko presidenteak, akordioaren bultzatzaile nagusiak, sare sozialetan ospatu du duela hilabete prentsak aurreratu zuen albistea baieztatu izana, eta nabarmendu du aplikazioa oso garrantzitsua izan zela 2024ko hauteskundeetan berak lortutako garaipenean, TikTokeko erabiltzaile gazteei esker.
TikTokek baieztatu duenez, "gehienbat estatubatuarra den" sozietate bateratu bat ezarri du AEBn aritzeko, zeinetan ByteDance konpainia txinatarrak % 19,9ko partaidetza izango duen. Mugimendu honi esker, mikrobideoen plataformak herrialdean app horri ezarri nahi zitzaion debekua saihestu ahal izango da.
"Oso pozik nago TikTok salbatzen lagundu dudalako! Orain AEBko abertzale eta inbertitzaile handien talde bat izango da haren jabe, munduko talderik handiena, eta ahots garrantzitsua izango da", esan du Etxe Zuriko maizterrak TruthSocialen. "Espero dut etorkizunean TikTok erabiltzen eta maite dutenek ni gogoratzea", gaineratu du.
Era berean, Trumpek eskerrak eman nahi izan dizkie akordioa bideratzen lagundu duten Administrazioko kideei, baita "Xi Txinako presidenteari ere, gurekin lan egiteagatik eta, azkenik, akordioa onartzeagatik. Kontrako erabakia har zezakeen, baina ez zuen hala egin, eta eskertzen diot hartutako erabakia".
TikTokek ohar batean adierazi duenez, TikTok USDS Joint Venture sozietateak Trump presidenteak 2025eko irailaren 25ean sinatutako Agindu Exekutiboa betetzen du, eta, horri esker, 200 milioi estatubatuarrek eta 7,5 milioi enpresak baino gehiagok aplikazioa erabiltzen jarraitu ahal izango dute herrialdean. "Enpresa bateratuak, jabego gehinbat estatubatuarra duenak, segurtasun nazionala bermatuko duten babes zehatzak izango ditu, datuen babes integralaren, algoritmoen segurtasunaren, edukiaren moderazioaren eta AEBetako erabiltzaileentzako software bermeen bidez", adierazi du enpresak.
Zehazki, enpresa bateratuak, besteak beste, Silver Lake, Oracle eta MGX enpresa estatubatuarrak ditu inbertitzaile kudeatzaile gisa, eta bakoitzak % 15eko partaidetza du; ByteDance enpresa txinatarrak, berriz, enpresaren % 19,9 ordezkatzen du.
AEBko Gorte Gorenak urtarrilean berretsitako segurtasun nazionaleko lege baten arabera, ByteDancek TikToken operazio estatubatuarretan desinbertitu behar zuen, edo herrialdeko plataformaren jardueren debeku eraginkorrari aurre egin. Hala ere, joan den irailean, Donald Trumpek agindu exekutibo bat sinatu zuen, TikTok martxan mantentzeko eta segurtasun nazionalaren legea 120 egunez aplikatzea galarazteko akordio bat onartzeko.
Orduan, Etxe Zuriko maizterrak aurreratu zuen "inbertitzaile estatubatuarrak" arduratuko zirela enpresaz, egoitza Estatu Batuetan duen sozietate bateratu berri baten bidez, eta azpimarratu zuen ByteDancek % 20tik beherako partaidetza izango zuela, eta Oraclek funtsezko zeregina izango zuela.
