El empresario Antxon Alonso comparece hoy en el Senado, en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’

El empresario vasco Antxon Alonso, dueño de la empresa Servinabar, vinculada a los presuntos amaños de contratos públicos del 'caso Koldo', está citado este martes en el Senado, 15 días después de que declarara en el Tribunal Supremo, donde negó que Santos Cerdán fuera su socio.



La comisión de investigación parlamentaria del 'caso Koldo', controlada por la mayoría del PP en el Senado, trató de convocar a Antxon Alonso el pasado día 1, pero no logró localizarle, por lo que procedió a citarle para este martes 22, a las 11:00 horas.



Antxon Alonso puede que se acoja a su derecho a no declarar en el interrogatorio político del Senado, como han hecho otros investigados judicialmente en esta comisión de investigación, que alcanzará este martes las 78 comparecencias tras dieciséis meses abierta.



Eso no impedirá, no obstante, que los senadores completen sus interrogatorios, de cincuenta minutos cada turno, aunque sea sin obtener respuestas.

Antxon Alonso fue citado a dar explicaciones al Tribunal Supremo, en calidad de investigado, el 7 de julio, y ante el juez Leopoldo Puente reconoció que el exdirigente del PSOE, Santos Cerdán, firmó un documento privado para convertirse en socio de Servinabar, pero aseguró que nunca se ejecutó, por lo que él es el dueño único.

Alonso confirmó así la versión de Cerdán, según la cual esa rúbrica la hizo en 2016, en un momento en el que meditaba si dejar la política y su amigo le ofreció entrar en su empresa, algo de lo que se echó atrás.

El empresario admitió al juez que hizo una donación esporádica de 4500 euros a Fiadelso, la fundación de Ábalos, por motivos fiscales, pero como hizo con otras muchas entidades, como equipos de fútbol femenino, rugby y Save the Children, según fuentes jurídicas.