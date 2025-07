El Gobierno Vasco dice que no hay adjudicaciones a empresas de Antxon Alonso y no detecta irregularidades

El Gobierno Vasco no ha adjudicado ningún contrato a 19 empresas relacionadas con el empresario vasco Antxon Alonso, vinculado al 'caso Koldo', y no ha encontrado irregularidades en las 2022 adjudicaciones que se han hecho con otras empresas o UTE citadas en este caso abierto en el Tribunal Supremo.



El lehendakari, Imanol Pradales, anunció hace un mes que el Gobierno Vasco iba a revisar todos los contratos públicos firmados en los últimos diez años por el Ejecutivo vasco para ver si alguno tenía relación con las sociedades del 'caso Koldo', aunque aseguró entonces que no existía "el mas mínimo indicio, información o sospecha" de fraudes relacionados con este caso.



En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz, María Ubarretxena, ha presentado las conclusiones de este análisis. Así, se han revisado las posibles contrataciones con 19 empresas relacionadas con el empresario vasco Antxon Alonso, y ninguna de ellas consta como licitadora ni como adjudicataria de ningún contrato.



Por otra, se han revisado los contratos públicos con otros grupos empresariales y UTE que aparecen en el sumario del caso Koldo o por las que han preguntado los grupos parlamentarios vascos. En total se han encontrado 3.663 procesos de contratación en los que aparecen en estos diez años alguna de estas empresas, que en 2022 casos han sido adjudicatarias de algún contrato público en Euskadi.



Suponen solo el 0,33 % de las adjudicaciones públicas en ese periodo de 10 años, y el informe ha constatado que no existe ninguna irregularidad en ninguno de los procesos de contratación analizados.



Exclusivamente en el Gobierno Vasco, las mencionadas empresas han participado en 1393 procesos y han resultado adjudicatarias en 739 de ellos.