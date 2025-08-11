Migración
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Goia cree que el Gobierno español no está actuando de manera responsable con los migrantes procedentes de Mali

18:00 - 20:00
Eneko Goia, alcalde de San Sebastián
Euskaraz irakurri: Goia kexu agertu da Espainiako Gobernuarekin, Malitik etorritako migratzaileekin duen ardurari ez baitio behar bezala heltzen
author image

EITB

Última actualización

Ante la situación que están viviendo varias personas migrantes, en su mayoría procedentes de Mali,  en San Sebastián, el alcalde Eneko Goia ha señalado que se les ha encontrado una solución provisional en Arantzazu, y ha criticado que el Gobierno español no está abordando este tema con respobabilidad. 

Cruz Roja traslada a los migrantes de Mali que pernoctan en Donostia a un alojamiento temporal en Oñati
Donostia-San Sebastián Ayuntamiento San Sebastián Eneko Goia Política

Más noticias política

Cargar más