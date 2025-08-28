ANIVERSARIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

25 años del asesinato de Manuel Indiano, concejal del PP en Zumarraga, a manos de ETA

18:00 - 20:00
Imagen de archivo: Manuel Indiano en la sala de plenos del Ayuntamiento de Zumarraga
Euskaraz irakurri: 25 urte dira gaur ETAk Manuel Indiano, Zumarragako PPko zinegotzia, hil zuela
author image

EITB

Última actualización

A raíz de aquel atentado, el PSE-EE obligó a todos sus concejales a llevar escolta y los cinco ediles socialistas de Zumarraga renunciaron a sus actas. Durante varios años, Zumarraga no tuvo a ningún representante del PSE-EE ni del PP. En 2010, Francisco Javier Makazaga fue condenado a 30 años de cárcel por aquel asesinato.

Final de ETA PP Vasco Zumarraga Atentados Política

Más noticias sobre política

Reunión EH Bildu Mas Madrid
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu y Más Madrid se comprometen a colaborar para "hacer frente a la extrema derecha y a la ola autoritaria"

Ambos partidos políticos han mantenido un encuentro en Bilbao, en el marco de la ronda de contactos que la formación que lidera Arnaldo Otegi desarrolla para evaluar la situación política en el Estado. En un comunicado conjunto, ambas formaciones han calificado la cita de "positiva y constructiva", y han precisado que "ha servido para compartir la visión sobre la situación que atraviesa el Estado español y el contexto global".
Cargar más