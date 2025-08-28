URTEURRENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

25 urte bete dira ETAk Manuel Indiano, Zumarragako PPko zinegotzia, hil zuela

18:00 - 20:00
Artxiboko irudia: Manuel Indiano Zumarragako udaletxeko osoko bilkuren aretoan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Atentatu horren ondorioz, PSE-EEk bere zinegotzi guztiak eskolta eramatera behartu zituen. Zumarragako bost zinegotzi sozialistek, ordea, uko egin zieten euren aktei. Hainbat urtez, Zumarragak ez zuen PSE-EEko eta PPko ordezkaririk izan.

ETA Euskadiko Alderdi Popularra Zumarraga Atentatuak Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Arnaldo Otegi EH Bildu, en el inicio del nuevo curso político
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EH Bildu Eusko Jaurlaritzarekin akordioak lortzeko prest dago, politika publikoak "aldatzeko" bada

Arnaldo Otegi koalizioko idazkari nagusiak nabarmendu du EH Bildu akordioak lortzeko borondatearekin joango dela lehendakariak iragarritako bilera-sortara, baina gauzak aldatzeko politika publikoak aldatu behar direla erantsi du. Balizko estatus politiko berriari dagokionez, Otegik adierazi du Espainiak Euskal Herria nazio gisa aitortzea izan behar dela abiapuntua. 

Reunión EH Bildu Mas Madrid
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

"Eskuin muturrari eta olatu autoritarioari aurre egiteko" elkarlanean aritzeko konpromisoa hartu dute EH Bilduk eta Mas Madrilek

Bi alderdi politikoek bilera bat egin dute Bilbon, Arnaldo Otegi buru duen alderdiak Estatuko egoera politikoa ebaluatzeko egiten ari den bilera-sortaren barruan. Komunikatu bateratu batean, bi alderdiek "positibotzat eta konstruktibotzat" jo dute hitzordua, eta "Espainiako Estatuak bizi duen egoerari eta testuinguru globalari buruzko ikuspegia partekatzeko balio izan duela" zehaztu dute.

Gehiago kargatu