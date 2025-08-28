El lehendakari ve "condiciones" para un SMI vasco "superior" al estatal, pero pactado con los agentes sociales
El lehendakari, Imanol Pradales, ha opinado que "hay condiciones" para la implantación de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio en la CAV, "superior" al estatal, pero siempre "desde el acuerdo de los agentes sociales".
En rueda de prensa tras el primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político, Pradales, preguntado por esta cuestión, ha recordado que el pasado julio su Ejecutivo presentó en la Mesa de diálogo social un análisis "serio, exhaustivo y riguroso" de su visión con respecto a un SMI vasco.
"Creemos que en Euskadi hay condiciones para que se aplique un SMI de convenio superior al SMI estatal, pero desde el acuerdo de los agentes sociales", ha dicho.
A juicio del lehendakari, "esa es la posición en la que tenemos que seguir trabajando, removiendo obstáculos, porque hay resistencias por parte de los agentes sociales y porque creemos que estas cuestiones siempre llevan tiempo y hay que trabajarlas".
En todo caso, ha defendido que el Gobierno Vasco y en concreto su Departamento de Economía, Trabajo y Empleo tiene "esa cuestión en su agenda", porque es "relevante", al igual que otras cuestiones en las que "ya se han avanzado", como puede ser "la brecha salarial, el impacto de los fondos europeos, y otras que van a ser importantes también para el debate socioeconómico en Euskadi".
