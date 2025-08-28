Lehendakariaren ustez, Estatukoa baino LGS "handiagoa" lortzeko moduan gaude, gizarte-eragileekin hitzartuta
Lehendakariaren ustez, adostasunerako "jarrera horretan" jarraitu behar da lanean, "oztopoak kenduz", "eragile sozialen aldetik" erresistentziak daudelako eta "gai horiek beti denbora" daramatela eta "landu egin behar direla" uste dutelako.
Imanol Pradales lehendakariaren iritziz, EAEn Lanbidearteko Gutxieneko Soldata propioa ezartzeko "baldintzak daude", Estatukoa baino "handiagoa" izango litzatekeena, baina "gizarte eragileen artean adostua", beti ere.
Urte politiko berriko lehen Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Pradalesek, gai horri buruz galdetuta, gogorarazi du joan den uztailean Jaurlaritzak Elkarrizketa Sozialerako Mahaian EAErako lanbidearteko gutxieneko soldata ezartzeari buruz duen ikuspegiaren azterketa "serio, zehatz eta zorrotza" aurkeztu zuela.
"Uste dugu Euskadin baldintzak daudela Estatukoa baino handiagoa den hitzarmeneko LGS bat aplikatzeko, beti ere gizarte-eragileak ados jartzen badira", gaineratu du.
Lehendakariaren ustez, "jarrera horretan jarraitu behar dugu lanean, oztopoak kenduz, zeren eragile sozialen aldetik erresistentziak daude, eta argi dugu gai horiek denbora eta lanketa eskatzen dutela".
Nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzak eta, zehazki, Ekonomia, Lan eta Enplegu Sailak "gai hori bere agendan" duela defendatu du, "garrantzitsua" delako, "dagoeneko aurreratu diren" beste gai batzuekin batera, hala nola "soldata-arrakala, Europako funtsen eragina, eta baita Euskadin eztabaida sozioekonomikorako garrantzitsuak izango diren beste batzuk ere".
Politikari buruzko albiste gehiago
Marlaskaren esanetan, autonomiek ez zuten Estatuaren laguntza zalantzan jarri Feijook gehiago eskatu zuen arte
Luis Santamaria PPko senatariari erantzunez, Barne ministroak larrialdien alorreko eskumenak zeintzuk diren gogoratu du, eta PPko kideei "baloiak kanpora" botatzea leporatu die.
Pradales: “Moreno Bonillari deitu diot elkartasuna eta laguntza eskatzeko, migratzaile adingabeen % 50 autobusez iristen baitira Andaluziatik”
Lehendakariak azpimarratu du elkartasuna ardatz izanda garatu behar dela migratzaileen kudeaketa. Hala, horri buruz hitz egiteko eta lan egiteko deia egin du, pertsonak baitira eta horien giza eskubideak eta duintasuna bermatu beharra baitago.
Pradales, ertzainen eta udaltzainen aurkako erasoei buruz: "Indar politiko guztiok gaitzetsi behar ditugu, salbuespenik gabe"
Imanol Pradales lehendakariak eskatu du Ertzaintzak udan jasan dituen erasoak alderdi guztiek "aho batez, argi eta garbi" gaitzestea, "salbuespenik gabe". Gainera, ohartarazi duenez, "bizikidetzaren, tolerantziaren eta biktima guztien oroimenaren aurkako jarrerek ez dute lekurik gure herrian".
Lehendakariak bilera-sorta egingo du politika, ekonomia, aurrekontuak eta autogobernuaren garapena aztertzeko
Nazioarteko albisteek sortzen duten ezegonkortasuna kudeatzearekin batera, etorkizuneko erronketarako prestatu eta herri bezala eta ongizatean hazteko helburua jarri du Imanol Pradalesek hurrengo hilabeteetarako.
Espainia BPGaren % 2 gastu militarrera bideratzen ari da jada, NATOren arabera
Espainiako Estatuak adostutako gastu-helburua betetzen du, lehenengoz. NATOk adierazi du herrialde kide guztiek betetzen dutela 2014ko Galesko goi-bileran adostutako gastu-helburua.
Gobernu Kontseilua Miramar Jauregian bildu da
Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan hasi du urte politiko berria Donostiako Miramar Jauregian, uda osteko lehen Gobernu Kontseiluarekin. Imanol Pradales lehendakaria buru duen bileran hurrengo hilabeteetarako erronkak eta lehentasunak finkatu dituzte.
Jaurlaritzak gaur ekin dio urte politiko berriari, egonkortasuna, akordioak eta ongizatea lehentasun dituela
Sailburuak 10:00etan bildu dira Donostiako Miramar Jauregian, oporren ondorengo lehen Gobernu Bilera egiteko. Besteak beste, AEBren arantzelek, transferentziek eta etxebizitza-politikek hartuko dute protagonismoa hurrengo hilabeteetan.
EH Bilduk eta Mes per Mallorcak bi alderdien arteko lankidetza indartuko dute
Bi alderdiak Bilbon bildu dira asteazken honetan. Besteak beste, Estatuko eta nazioarteko egungo egoera aztertu dute.
Idurre Eskisabelek adierazi du larrialdi linguistikoan gaudela
Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketa batean, normalizazioa “egintzat” emateak hizkuntzaren erabilera indargabetu egin duela adierazi du Idurre Eskisabelek. "Jauzi kualitatiboa emateko garaia da", gaineratu du Euskalgintzaren Kontseiluaren idazkari nagusiak.