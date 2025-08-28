LANBIDEARTEKO GUTXIENEKO SOLDATA

Lehendakariaren ustez, Estatukoa baino LGS "handiagoa" lortzeko moduan gaude, gizarte-eragileekin hitzartuta

Lehendakariaren ustez, adostasunerako "jarrera horretan" jarraitu behar da lanean, "oztopoak kenduz", "eragile sozialen aldetik" erresistentziak daudelako eta "gai horiek beti denbora" daramatela eta "landu egin behar direla" uste dutelako.

El lehendakari, Imanol Pradales, en el inicio del curso político de su Ejecutivo en San Sebastián. ARNAITZ RUBIO-EUROPA PRESS 28/8/2025
Imanol Pradales, ostegun honetan, Miramarren. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariaren iritziz, EAEn Lanbidearteko Gutxieneko Soldata propioa ezartzeko "baldintzak daude", Estatukoa baino "handiagoa" izango litzatekeena, baina "gizarte eragileen artean adostua", beti ere.

Urte politiko berriko lehen Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Pradalesek, gai horri buruz galdetuta, gogorarazi du joan den uztailean Jaurlaritzak Elkarrizketa Sozialerako Mahaian EAErako lanbidearteko gutxieneko soldata ezartzeari buruz duen ikuspegiaren azterketa "serio, zehatz eta zorrotza" aurkeztu zuela.

"Uste dugu Euskadin baldintzak daudela Estatukoa baino handiagoa den hitzarmeneko LGS bat aplikatzeko, beti ere gizarte-eragileak ados jartzen badira", gaineratu du.

Lehendakariaren ustez, "jarrera horretan jarraitu behar dugu lanean, oztopoak kenduz, zeren eragile sozialen aldetik erresistentziak daude, eta argi dugu gai horiek denbora eta lanketa eskatzen dutela".

Nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzak eta, zehazki, Ekonomia, Lan eta Enplegu Sailak "gai hori bere agendan" duela defendatu du, "garrantzitsua" delako, "dagoeneko aurreratu diren" beste gai batzuekin batera, hala nola "soldata-arrakala, Europako funtsen eragina, eta baita Euskadin eztabaida sozioekonomikorako garrantzitsuak izango diren beste batzuk ere".

Ekonomia Eusko Jaurlaritza Soldatak Sindikatuak Politika

