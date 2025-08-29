Euskal Herria

Arantza Arruti, militante abertzale y feminista, fallece a los 79 años

Fue una de las primeras mujeres liberadas de ETA y la primera en ser detenida. Participó en los procesos fundacionales de diversos grupos feministas.

Arantza Arruti, junto a Txomin Ziluaga, en imagen de archivo. Foto: theklan
Euskaraz irakurri: Arantza Arruti militante abertzale eta feminista hil da, 79 urte zituela
author image

EITB

Última actualización

La militante abertzale y feminista Arantza Arruti Odriozola ha fallecido a los 79 años. La zarauztarra se incorporó a la lucha armada con apenas 19 años, contra el franquismo. Fue una de las primeras mujeres liberadas de ETA, junto a Ione Dorronsoro, y la primera en ser detenida.

Detenida en Pamplona en 1968, Arruti fue juzgada un año después en el Proceso de Burgos. Fue la única de los 16 activistas vascos procesados que resultó absuelta. Salió de prisión en 1974. Años después volvió a ser encarcelada, aunque recuperó la libertad poco después. Ya había pasado previamente por la cárcel de Martutene tras una detención en Tolosa. En varias ocasiones denunció haber sufrido torturas durante sus arrestos.

Tras su liberación, continuó militando en política y el feminismo en el seno de la izquierda abertzale. En la década de 1980 participó en la creación de varios grupos feministas, entre ellos Aizan y KAS Emakumeak.

En 1998 se presentó a las elecciones al Parlamento Vasco en las listas de Euskal Herritarrok. En 2015 fue candidata de EH Bildu al Congreso y al Senado del Estado español.

Profesora de francés e inglés, trabajó también en Osakidetza como auxiliar de enfermería y cuidadora infantil hasta su jubilación.

Su fallecimiento ha provocado numerosas reacciones en Euskal Herria. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, la ha recordado en la comparecencia posterior a la Mesa Política de verano: "Arantza Arruti ha sido una mujer militante, abertzale, feminista e independentista, de las que en su día cantó el Eusko Gudariak ante un tribunal franquista, en el Proceso de Burgos".

