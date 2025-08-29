Arantza Arruti, militante abertzale y feminista, fallece a los 79 años
Fue una de las primeras mujeres liberadas de ETA y la primera en ser detenida. Participó en los procesos fundacionales de diversos grupos feministas.
La militante abertzale y feminista Arantza Arruti Odriozola ha fallecido a los 79 años. La zarauztarra se incorporó a la lucha armada con apenas 19 años, contra el franquismo. Fue una de las primeras mujeres liberadas de ETA, junto a Ione Dorronsoro, y la primera en ser detenida.
Detenida en Pamplona en 1968, Arruti fue juzgada un año después en el Proceso de Burgos. Fue la única de los 16 activistas vascos procesados que resultó absuelta. Salió de prisión en 1974. Años después volvió a ser encarcelada, aunque recuperó la libertad poco después. Ya había pasado previamente por la cárcel de Martutene tras una detención en Tolosa. En varias ocasiones denunció haber sufrido torturas durante sus arrestos.
Tras su liberación, continuó militando en política y el feminismo en el seno de la izquierda abertzale. En la década de 1980 participó en la creación de varios grupos feministas, entre ellos Aizan y KAS Emakumeak.
En 1998 se presentó a las elecciones al Parlamento Vasco en las listas de Euskal Herritarrok. En 2015 fue candidata de EH Bildu al Congreso y al Senado del Estado español.
Profesora de francés e inglés, trabajó también en Osakidetza como auxiliar de enfermería y cuidadora infantil hasta su jubilación.
Su fallecimiento ha provocado numerosas reacciones en Euskal Herria. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, la ha recordado en la comparecencia posterior a la Mesa Política de verano: "Arantza Arruti ha sido una mujer militante, abertzale, feminista e independentista, de las que en su día cantó el Eusko Gudariak ante un tribunal franquista, en el Proceso de Burgos".
Más noticias política
El EBB del PNV se reúne en Getaria antes de dar comienzo al curso político en Zarautz
Ha sido la primera reunión del curso para los jeltzales y a la que ha acudido el lehendakari Imanol Pradales. Esta tarde, como ya es habitual, el PNV arrancará con un mitin en Zarautz el nuevo curso político.
EH Bildu apuesta por acuerdos “con contenidos” para “cambiar” las políticas públicas
El secretario general de EH Bildu ha destacado que la coalición acudirá a la ronda de contactos anunciada por el lehendakari con la disposición de lograr acuerdos, pero para cambiar las cosas, las políticas públicas. En cuanto al nuevo estatus político, Otegi ha afirmado que el Estado español debe reconocer la identidad nacional de Euskal Herria.
La delegada del Gobierno español analizará la negativa del alcalde de Baños de Ebro a retirar una inscripción franquista
Francisco Javier García, alcalde de la localidad (PP), ha asegurado que no va a quitar la inscripción "por voluntad propia", y ha dicho que es algo que "no molesta a nadie" y que "lleva toda la vida en el pueblo".
Mañueco culpa a un "cóctel perverso" del impacto de los incendios en Castilla y León
Ante la presencia del presidente, colectivos y sindicatos se han concentrado a las puertas de las Cortes de Castilla y León para exigir dimisiones y denunciar la falta de medios del operativo.
Multitud de bomberos forestales toman las puertas de las Cortes de Castilla y León para exigir las dimisiones de Mañueco y Quiñones
Bajo el lema 'Mala gestión. ¡Quiñones dimisión!', cientos de personas han pedido nuevamente la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León; del consejero de Medio Ambiente; y del director General de Patrimonio Natural y Política Forestal.
25 años del asesinato de Manuel Indiano, concejal del PP en Zumarraga, a manos de ETA
A raíz de aquel atentado, el PSE-EE obligó a todos sus concejales a llevar escolta y los cinco ediles socialistas de Zumarraga renunciaron a sus actas. Durante varios años, Zumarraga no tuvo a ningún representante del PSE-EE ni del PP. En 2010, Francisco Javier Makazaga fue condenado a 30 años de cárcel por aquel asesinato.
EH Bildu y Más Madrid se comprometen a colaborar para "hacer frente a la extrema derecha y a la ola autoritaria"
Ambos partidos políticos han mantenido un encuentro en Bilbao, en el marco de la ronda de contactos que la formación que lidera Arnaldo Otegi desarrolla para evaluar la situación política en el Estado. En un comunicado conjunto, ambas formaciones han calificado la cita de "positiva y constructiva", y han precisado que "ha servido para compartir la visión sobre la situación que atraviesa el Estado español y el contexto global".
Marlaska asegura que las autonomías no dudaron de la ayuda estatal hasta que Feijóo pidió más
En respuesta al senador del PP Luis Santamaría, el titular de Interior ha apelado al marco competencial en materia de emergencias, cuya gestión corresponde a las autonomías, y ha acusado a los populares de echar "balones fuera”.
El lehendakari ve "condiciones" para un SMI vasco "superior" al estatal, pero pactado con los agentes sociales
A juicio del lehendakari, "esa es la posición en la que tenemos que seguir trabajando, removiendo obstáculos, porque hay resistencias por parte de los agentes sociales y porque creemos que estas cuestiones siempre llevan tiempo y hay que trabajarlas".