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Izagirre: "Quienes han vendido la ciudad no pueden presentarse ahora como salvadores"

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Euskaraz irakurri: Hiria saldu dutenak ezin dira orain salbatzaile gisa aurkeztu"
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El portavoz de EH Bildu en San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, ha hecho estas declaraciones durante la celebración del encuentro 'Bat Egin Eguna', organizado por la coalición soberanista. En el mismo ha criticado la "campaña de marketing" que, en su opinión, ha sido impulsada para "promocionar la imagen" del alcalde, Jon Insausti (PNV).

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SAN SEBASTIÁN, 06/06/2026.- El secretario general de PSE-EE, Eneko Andueza, ha participado este sábado en San Sebastián junto a los cinco consejeros socialistas del Gobierno Vasco en un acto político para hacer balance de los dos años de legislatura en Euskadi y analizar los proyectos pendientes en el marco de los acuerdos de coalición con el PNV.EFE/Javier Etxezarreta
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Andueza afirma que el PSE-EE estará en los acuerdos con el PNV todo el tiempo que haga falta

El secretario general de PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que los acuerdos con el PNV son "una fórmula de éxito", por lo que el PSE "estará en esa fórmula de éxito todo el tiempo que haga falta". Andueza, junto a los cinco consejeros socialistas del Gobierno Vasco, ha participado en un acto para hacer balance de los dos años de legislatura en Euskadi, en el marco de los acuerdos de coalición con el PNV en las instituciones vascas, puestos en marcha hace ahora 11 años.

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