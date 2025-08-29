EH Bildu acudirá a la ronda de partidos anunciada ayer por el lehendakari, Imanol Pradales, con la predisposición de lograr "acuerdos con contenido" que sirvan para "cambiar las políticas públicas".

Así lo ha confirmado el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en la rueda de prensa posterior a la primera reunión de la Mesa Política de la coalición abertzale en el nuevo curso político.

Otegi ha recordado que EH Bildu está dispuesto a alcanzar "acuerdos de país". En este sentido, cree que en la ronda planteada por el lehendakari debe darse "otro paso", que consiste en entender que deben cambiarse las políticas públicas.

"No se pueden mantener las políticas públicas porque ahí no podemos alcanzar acuerdos", ha indicado Otegi.

A su juicio, cabe discutir cómo y con qué intensidad deben modificarse dichas políticas, pero ha considerado que no pueden mantenerse las que han aplicado los gobiernos anteriores, ya que, considera que son las que han generado los problemas de los que se pretende debatir, como los de Osakidetza, la vivienda o la defensa del euskera.

En cuanto a las negociaciones por el nuevo estatus político, Otegi ha afirmado que "España tiene que aceptar que es un Estado plurinacional" y que Euskal Herria es una nación, al igual que Cataluña y Galicia. A partir de ahí, aboga por lograr "el acuerdo más amplio posible".

Por otra parte, Otegi ha denunciado, una vez más, el "genocidio" del pueblo palestino por parte de Israel, al que ha acusado de buscar una "solución final" del mismo modo que el nazismo pretendió hacerlo con el pueblo judío.

Otegi ha iniciado la rueda de prensa recordando a la "militante abertzale, independentista, de izquierda, y feminista" fallecida Arantza Arruti, "una de las que cantaron el 'Eusko Gudariak' ante un tribunal franquista".