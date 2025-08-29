URTE POLITIKO BERRIA

Arnaldo Otegi koalizioko idazkari nagusiak nabarmendu du EH Bildu akordioak lortzeko borondatearekin joango dela lehendakariak iragarritako bilera-sortara, baina gauzak aldatzeko politika publikoak aldatu behar direla erantsi du. Balizko estatus politiko berriari dagokionez, Otegik adierazi du Espainiak Euskal Herria nazio gisa aitortzea izan behar dela abiapuntua. 

Arnaldo Otegi, gaur, prentsaurrekoan.
EH Bilduk iragarri du akordioak lortzeko borondatearekin joango dela Imanol Pradales lehendakariak atzo iragarri eta datozen asteetan alderdi politikoekin egin asmo duen bilera-sortara. Eusko Jaurlaritzarekin akordioa posible dela uste du Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak, baldin eta politika publikoak aldatzen badira. 

Urte politiko berriko lehen bilera egin du ostiral honetan EH Bilduko Mahai Politikoak, eta ondoren kazetarien aurrean agerraldia egin du Otegik. 

Otegik esan du EH Bildu "aspaldidanik" ari dela herri akordioak edo "akordio nazionalak" bultzatzen. Ildo horretan, "gauzak aldatu nahi badira, politika publikoak aldatu behar dira", nabarmendu du. 

EH Bilduk jarrera "malgua" izango duela iragarri du Otegik, baina betiere gauzak aldatzeko politika publikoak aldatu behar direla aintzat hartuta. "Politika publikoak aldatu behar dira, zer terminotan, zer mailatan hitz egingo dugu, baina ezin dira arazoak sortu dituzten politika publikoak mantendu; hor, ez gara akordioetan egongo", gaineratu du. 

